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Дроны СБУ атаковали нефтебазу с горючим в Ростовской области, - источник

Украина, Суббота 13 июля 2024 18:29
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Дроны СБУ атаковали нефтебазу с горючим в Ростовской области, - источник Фото: Дроны СБУ атаковали нефтебазу РФ (facebook.com SecurSerUkraine)
Автор: Карина Левицкая

Прошлой ночью дроны Службы безопасности Украины атаковали нефтебазу с горючим в Ростовской области Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

По данным источников издания, прошедшая ночь оказалась очень жаркой для российской нефтебазы в Ростовской области. Дроны СБУ атаковали объект, где хранились различные марки бензина и дизельное топливо общим объемом 12,5 тысяч кубометров.

Ночью в Ростовской области прогремел громкий взрыв после чего начался сильный пожар.

Для тушения пожара россияне задействовали почти полсотни человек и 14 единиц техники, пожару присвоен наивысший ранг сложности.

"Дроны СБУ продолжают вводить точечные экономические санкции против энергетического комплекса России, который работает на войну в Украине. Уже более трех десятков успешных ударов по российским нефтебазам и НПЗ значительно сократили нефтепереработку и доходы РФ. И эти санкции будут только увеличиваться", - отметил информированный источник.

Атаки на нефтебазы РФ

Напомним, мы писали, что в Ростовской области рано утром 13 июля из-за удара беспилотников произошел пожар на нефтебазе. Подробнее об инциденте можно узнать в материале РБК-Украина.

Заметим, что взрывы на нефтебазах в РФ происходят все чаще и целенаправленная цель украинских спецслужб. Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону в ночь на 5 июля прогремели взрывы, в районе города велась работа ПВО из-за атаки беспилотников, произошел пожар на нефтехранилище.

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Дроны СБУ атаковали нефтебазу с горючим в Ростовской области, - источник
Дроны СБУ атаковали нефтебазу с горючим в Ростовской области, - источник
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