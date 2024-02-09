Дрони СБУ атакували два нафтопереробні заводи у Росії, - джерела

За даними джерел, на Ільському НПЗ сталася велика пожежа, вражено установку первинної переробки потужністю 3,6 млн тонн на рік. Без неї ворог не зможе виробляти дизпаливо для військових потреб. Ціна такої установки становить близько 50 млн доларів.

Як зазначають джерела, по Афіпському заводу безпілотники також влучно відпрацювали, але наразі наслідки уточнюються.

Обидва об’єкти знаходяться на відставні близько 20 км один від одного. Як пишуть місцеві пабліки, росіяни навіть змушені були підіймати в небо літаки, але це не допомогло захистити важливі НПЗ.

"Такі заводи - цілком законні цілі. Вони не лише працюють на оборонку і забезпечують паливом російські війська, але є важливими для економіки РФ. Бо Росія - це Голіаф, який стоїть на нафтових ногах. Ми системно їх підрізаємо. І продовжимо робити це надалі, допоки Голіаф не впаде", - зазначає поінформоване джерело.

Пожежа у Краснодарському краї

Нагадаємо, в ніч на 9 лютого у Краснодарському краї РФ спалахнула потужна пожежа. РосЗМІ повідомили, що вогонь спалахнув на території Ільського НПЗ.

Інші атаки на НПЗ Росії

Додамо, що атаки українських дронів на російські НПЗ стають все більш систематичними. Так, нещодавно безпілотник атакував один із найбільших нафтопереробних заводів в Ярославлі.

Перед цим джерела РБК-Україна повідомляли, що дрони СБУ вразили НПЗ у Туапсе, внаслідок чого була потужна пожежа.

Також ми писали, що дрони СБУ влучно відпрацювали по нафтовому терміналу "Усть-Луга Ойл". Там переробляють паливо, яке, зокрема, постачається і для військ РФ.