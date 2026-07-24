Дроны СБС поразили еще 19 электроподстанций в Крыму и Донецкой области (видео)

Фото: дроны СБС поразили еще 19 электроподстанций в Крыму и Донецкой области (Getty Images)

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Украинские дроны за 48 часов поразили еще 19 энергоузлов в оккупированном Крыму и Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Силами беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди.

По словам "Мадяра", общий счет в течение операции "Крымский рубильник off" в течение 1-24 июля составил 136 энергетических целей. За последние 48 часов поражены: электроподстанция ПС 110 кВ "Малореченское", АР Крым;

электроподстанция ПС 110/35 кВ "Приморский", н.п. Приморский, Крым;

электроподстанция ПС 110/10 кВ "Гурзуф", н.п. Гурзуф, АР Крым;

электроподстанция ПС 110 кВ "Насосная-16", н.п. Васильково, АР Крым;

электроподстанция ПС 110 кВ "Восход", н.п. Феодосия, АР Крым;

электроподстанция ПС 110 кВ "Алексеевка", н.п. Алексеевка, АР Крым;

электроподстанция ПС 110 кВ "Веселое", н.п. Веселое, АР Крым;

электроподстанция ПС 110 кВ "Холодильник", н.п. Евпатория, АР Крым;

электроподстанция ПС 110 кВ "Гаспра", н.п. Гаспра, АР Крым;

электроподстанция ПС 110 кВ "Крайне", н.п. Крайне, АР Крым;

электроподстанция ПС 110 кВ "Скворцово", н.п. Скворцово, АР Крым, 9 бат "Кайрос";

электроподстанция ПС 110/10 кВ "Ближние Камыши", н.п. Феодосия, АР Крым;

электроподстанция ПС 110 кВ "Глебовка, н.п. Внуково, АР Крым;

электроподстанция ПС 110 кВ "Коктебель", н.п. Щебетовка, АР Крым;

электроподстанция ПС 110 кВ "Берегово", н.п. Молочное, АР Крым;

электроподстанция ПС 110 кВ "Судак", н.п. Судак, АР Крым;

электроподстанция ПС 110/10 кВ "Ялта", н.п. Ялта, АР Крым;

электроподстанция, н.п. Кременовка, Донецкая обл.;

электроподстанция, н.п. Дружба, Донецкая обл. Видео: результаты поражений энергоузлов в Крыму и Донецкой области 23-24 июля (https://www.facebook.com/Brovdi.Art)