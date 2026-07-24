ua en ru
Пт, 24 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Дроны СБС поразили еще 19 электроподстанций в Крыму и Донецкой области (видео)

14:15 24.07.2026 Пт
2 мин
Операция "Крымский рубильник off" ежедневно показывает эффективные результаты
aimg Татьяна Степанова
Дроны СБС поразили еще 19 электроподстанций в Крыму и Донецкой области (видео) Фото: дроны СБС поразили еще 19 электроподстанций в Крыму и Донецкой области (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Украинские дроны за 48 часов поразили еще 19 энергоузлов в оккупированном Крыму и Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Силами беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди.

По словам "Мадяра", общий счет в течение операции "Крымский рубильник off" в течение 1-24 июля составил 136 энергетических целей.

За последние 48 часов поражены:

  • электроподстанция ПС 110 кВ "Малореченское", АР Крым;
  • электроподстанция ПС 110/35 кВ "Приморский", н.п. Приморский, Крым;
  • электроподстанция ПС 110/10 кВ "Гурзуф", н.п. Гурзуф, АР Крым;
  • электроподстанция ПС 110 кВ "Насосная-16", н.п. Васильково, АР Крым;
  • электроподстанция ПС 110 кВ "Восход", н.п. Феодосия, АР Крым;
  • электроподстанция ПС 110 кВ "Алексеевка", н.п. Алексеевка, АР Крым;
  • электроподстанция ПС 110 кВ "Веселое", н.п. Веселое, АР Крым;
  • электроподстанция ПС 110 кВ "Холодильник", н.п. Евпатория, АР Крым;
  • электроподстанция ПС 110 кВ "Гаспра", н.п. Гаспра, АР Крым;
  • электроподстанция ПС 110 кВ "Крайне", н.п. Крайне, АР Крым;
  • электроподстанция ПС 110 кВ "Скворцово", н.п. Скворцово, АР Крым, 9 бат "Кайрос";
  • электроподстанция ПС 110/10 кВ "Ближние Камыши", н.п. Феодосия, АР Крым;
  • электроподстанция ПС 110 кВ "Глебовка, н.п. Внуково, АР Крым;
  • электроподстанция ПС 110 кВ "Коктебель", н.п. Щебетовка, АР Крым;
  • электроподстанция ПС 110 кВ "Берегово", н.п. Молочное, АР Крым;
  • электроподстанция ПС 110 кВ "Судак", н.п. Судак, АР Крым;
  • электроподстанция ПС 110/10 кВ "Ялта", н.п. Ялта, АР Крым;
  • электроподстанция, н.п. Кременовка, Донецкая обл.;
  • электроподстанция, н.п. Дружба, Донецкая обл.

Видео: результаты поражений энергоузлов в Крыму и Донецкой области 23-24 июля (https://www.facebook.com/Brovdi.Art)

"Крымский рубильник off"

Напомним, 21-22 июля Силы беспилотных систем поразили 13 энергоузлов в Крыму и других частях временно оккупированных территорий Украины в рамках операции "Крымский рубильник off".

20 июля "Мадяр" сообщил, что еще 19 энергоузлов России на оккупированных территориях были успешно поражены.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Крым Донецкая область Силы беспилотных систем Война в Украине Атака дронов
Новости
Зеленский подписал продление мобилизации и военного положения еще на 90 дней
Зеленский подписал продление мобилизации и военного положения еще на 90 дней
Аналитика
Пространство для компромиссов сокращается. Какие требования предъявляет МВФ к Украине
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Пространство для компромиссов сокращается. Какие требования предъявляет МВФ к Украине