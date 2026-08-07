Дрони СБС уразили 10 електропідстанцій, 6 суден "тіньового флоту" і базу ФСБ (відео)
Українські дрони уразили протягом 48 годин 10 електропідстанцій, 6 суден "тіньового флоту", склади і бази російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді.
"Протягом 48 годин у оперативній глибині противника результативно відпрацьовано 102 ворожих цілі: 6 суден тіньового флоту у ЧМ та АМ (2 танкери і 4 суховантажа), 8 ТПД противника, 2 склади ПММ та БП, 2 комплекси РЛС, ЗРК "Бук", локомотиви, паливозаправники, МВГ, 3 ретранслятори керування "Шахед/Герань", 5 комунікаційних веж та інше", - розповів він.
"Мадяр" зазначив, що протягом операції "Кримський рубильник off", починаючи з 1 липня, було уражено 211 енерговузлів на тимчасово окупованих територіях.
Протягом 48 годин були уражені:
- Місце дислокації ос ФСБ, н.п. Щасливцеве, Херсонська обл.;
- Електропідстанція ПС 330 кВ "Зоря", н.п. Афіни, Донецька обл.;
- Електропідстанція ПС 330 кВ "Мирна", н.п. Маріуполь, Донецька обл.;
- Електропідстанція ПС 110 кВ "Місто-4", н.п. Маріуполь, Донецька обл.;
- Електропідстанція ПС 110 кВ "Місто-11", н.п. Маріуполь, Донецька обл.;
- Електропідстанція ПС 110 кВ "Місто-2", н.п. Маріуполь, Донецька обл.;
- Електропідстанція, н.п. Бердянськ, Запорізька обл.;
- Електропідстанція, н.п. Березівське, Луганська обл.;
- Електропідстанція, н.п. Донецький, Луганська обл.;
- Електропідстанція, н.п. Широка Балка, Донецька обл.;
- Електропідстанція, н.п. Докучаєвськ, Донецька обл.;
- Ремонтна база та укриття озброєння і військової техніки, н.п. Вовчанське, Запорізька обл.;
- Склад МТЗ та ремонта база військової техніки, н.п. Нове Життя, АР Крим;
- Полігон 943 цзмр, ТПД ОС РОВ та стоянка техніки, н.п. Новоозерне, АР Крим;
- Ремонтно-відновлювальна база 423 орвб 98 пдд, н.п. Абрикосове, АР Крим.
"Ми встоїмо. Москва ляже. Крим відгодуємо та відбудуємо", - наголосив командувач СБС.
Нагадаємо, у ніч на 3 серпня українські дрони уразили об'єкти, які російські окупанти використовували у Брянській, Білгородській областях та на окупованому півострові.
Зазначимо, протягом останніх двох тижнів СОУ майже щодня атакують склади найбільшого російського маркетплейса Wildberries. Загалом було пошкоджено від 17% до 22% усієї його логістичної інфраструктури.