Дроны СБС поразили 10 электроподстанций, 6 судов "теневого флота" и базу ФСБ (видео)
Украинские дроны поразили в течение 48 часов 10 электроподстанций, 6 судов "теневого флота", склады и базы российских окупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Сил беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди.
"В течение 48 часов в оперативной глубине противника результативно отработано 102 вражеских цели: 6 судов теневого флота в ЧМ и АМ (2 танкера и 4 сухогруза), 8 ТПД противника, 2 склада ГСМ и БП, 2 комплекса РЛС, ЗРК "Бук", локомотивы, топливозаправщики, МВГ, 3 ретранслятора управления "Шахед/Герань", 5 коммуникационных башен и прочее", - рассказал он.
"Мадяр" отметил, что в течение операции "Крымский рубильник off", начиная с 1 июля, было поражено 211 энергоузлов на временно оккупированных территориях.
В течение 48 часов были поражены:
- Место дислокации ос ФСБ, н.п. Счастливцево, Херсонская обл.;
- Электроподстанция ПС 330 кВ "Заря", н.п. Афины, Донецкая обл.;
- Электроподстанция ПС 330 кВ "Мирная", н.п. Мариуполь, Донецкая обл.;
- Электроподстанция ПС 110 кВ "Город-4", н.п. Мариуполь, Донецкая обл.;
- Электроподстанция ПС 110 кВ "Город-11", н.п. Мариуполь, Донецкая обл.;
- Электроподстанция ПС 110 кВ "Город-2", н.п. Мариуполь, Донецкая обл.;
- Электроподстанция, н.п. Бердянск, Запорожская обл.;
- Электроподстанция, н.п. Березовское, Луганская обл.;
- Электроподстанция, н.п. Донецкий, Луганская обл.;
- Электроподстанция, н.п. Широкая Балка, Донецкая обл.;
- Электроподстанция, н.п. Докучаевск, Донецкая обл.;
- Ремонтная база и укрытие вооружения и военной техники, н.п. Волчанское, Запорожская обл.;
- Склад МТЗ и ремонт база военной техники, н.п. Новая Жизнь, АР Крым;
- Полигон 943 цзмр, ТПД ОС РОВ и стоянка техники, н.п. Новоозерное, АР Крым;
- Ремонтно-восстановительная база 423 орвб 98 пдд, н.п. Абрикосово, АР Крым.
"Мы устоим. Москва ляжет. Крым откормим и отстроим", - подчеркнул командующий СБС.
Напомним, в ночь на 3 августа украинские дроны поразили объекты, которые российские оккупанты использовали в Брянской, Белгородской областях и на оккупированном полуострове.
Отметим, в течение последних двух недель СОУ почти каждый день атакуют склады крупнейшего российского маркетплейса Wildberries. В общей сложности было повреждено от 17% до 22% всей его логистической инфраструктуры.