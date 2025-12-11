ua en ru
Дрони СБС накрили два хімзаводи в Росії, де виробляють вибухівку

Четвер 11 грудня 2025 17:22
Ілюстративне фото: у Росії кілька хімзаводів атакували дрони (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сили безпілотних систем ЗСУ в ніч на 11 грудня вдарили по російських хімічних заводах, які виробляють важливі хімречовини для армії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Силами безпілотних систем ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді в Telegram.

"Мадяр" зазначив, що внаслідок атаки на території Росії було уражено два хімзаводи:

  • "Акрон" (Великий Новгород) - виробляє азотну кислоту, аміак і аміачну селітру, базові компоненти для виробництва вибухових речовин.
  • "Дорогобуж" (місто Дорогобуж Смоленської області) - виробляє азотну кислоту, аміак, аміачну селітру та інші хімречовини для виробництва тротилу, октогену, гексогену та інших вибухових речовин.

Командувач СБС зазначив, що сьогодні "дісталося" й іншим об'єктам критичної, стратегічної та військової інфраструктури в Росії, зокрема й одному НПЗ.

Атаку здійснили бійці 1 окремого Центру СБС і підрозділу "ГРАФ" Сил безпілотних систем.

Варто зазначити, що кожна з хімічних речовин, про які згадав "Мадяр", так чи інакше пов'язана з оборонною промисловістю.

Азотна кислота та аміак

Це базові промислові реагенти, з яких виробляють широкий спектр хімікатів, включно з добривами і матеріалами для промислової вибухівки. Самі по собі вони не вибухові, але без них неможливо виготовити багато компонентів, що використовуються в оборонці.

Аміачна селітра

Відома як добриво, проте на підприємствах її можуть переробляти в промислові вибухові суміші. В оборонній сфері селітра служить одним із ключових сировинних матеріалів для виробництва таких складів.

Гексоген і октоген

Це вже готові потужні вибухові речовини, що застосовуються в різних боєприпасах. Для їх виробництва використовують ті самі базові хімікати, які випускають подібні підприємства.

Удар по Хімзаводу у Великому Новгороді

Нагадаємо, раніше в російських Telegram-каналах уже писали про те, що хімзавод у Великому Новгороді перебував під атакою безпілотників.

Росіяни скаржилися, що після удару на заводі почалася пожежа.

