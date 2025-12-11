ua en ru
Чт, 11 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Дроны СБС накрыли два химзавода в России, где производят взрывчатку

Россия, Четверг 11 декабря 2025 17:22
UA EN RU
Дроны СБС накрыли два химзавода в России, где производят взрывчатку Иллюстративное фото: в России несколько химзаводов атаковали дроны (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Силы беспилотных систем ВСУ в ночь на 11 декабря ударили по российским химическим заводам, которые производят важные химвещества для армии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта "Мадяра" Бровди в Telegram.

"Мадяр" отметил, что в результате атаки на территории России были поражены два химзавода:

  • "Акрон" (Великий Новгород) - производит азотную кислоту, аммиак и аммиачную селитру, базовые компоненты для производства взрывных веществ.
  • "Дорогобуж" (город Дорогобуж Смоленской области) - производит азотную кислоту, аммиак,, аммиачную селитру и другие химвещества для производства тротила, октогена, гексогена и других взрывчатых веществ.

Командующий СБС отметил, что сегодня "досталось" и другим объектам критической, стратегической и военной инфраструктуры в России, в том числе и одному НПЗ.

Атаку совершили бойцы 1 отдельного Центра СБС и подразделения "ГРАФ" Сил беспилотных систем.

Стоит отметить, что каждое из химических веществ, о которых упомянул "Мадяр", так или иначе связано с оборонной промышленностью.

Азотная кислота и аммиак

Это базовые промышленные реагенты, из которых производят широкий спектр химикатов, включая удобрения и материалы для промышленной взрывчатки. Сами по себе они не взрывчатые, но без них невозможно изготовить многие компоненты, используемые в оборонке.

Аммиачная селитра

Известна как удобрение, однако на предприятиях ее могут перерабатывать в промышленные взрывчатые смеси. В оборонной сфере селитра служит одним из ключевых сырьевых материалов для производства таких составов.

Гексоген и октоген

Это уже готовые мощные взрывчатые вещества, применяемые в различных боеприпасах. Для их производства используются те самые базовые химикаты, которые выпускают подобные предприятия.

Удар по Химзаводу в Великом Новгороде

Напомним, ранее в российских Telegram-каналах уже писали о том, что химзавод в Великом Новгороде находился под атакой беспилотников.

Россияне жаловались, что после удара на заводе начался пожар.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Силы беспилотных систем Война в Украине Дрони Атака дронов
Новости
Уже в эти выходные ожидаем сокращения продолжительности отключений света, - Свириденко
Уже в эти выходные ожидаем сокращения продолжительности отключений света, - Свириденко
Аналитика
Света будет больше? Смогут ли решения Кабмина смягчить графики отключений
Юрий Дощатов, Дмитрий Сидоров Света будет больше? Смогут ли решения Кабмина смягчить графики отключений