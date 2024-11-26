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Дрони РФ вночі заходили на Київ хвилями і з різних напрямків: як відпрацювала ППО

Київ, Вівторок 26 листопада 2024 07:25
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Дрони РФ вночі заходили на Київ хвилями і з різних напрямків: як відпрацювала ППО Фото: мобільна вогнева група ЗСУ (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські окупанти у ніч проти 26 листопада масовано атакували Київ ударними безпілотниками. При цьому силами і засобами ППО ЗСУ усі ворожі повітряні цілі були знищені, й руйнувань чи потерпілих у столиці немає.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на керівника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка.

Тактика ворога при атаці

В адміністрації зазначили, що на українську столицю російські БПЛА заходили "хвилями, групами різною кількістю і з різних напрямків".

Повітряна тривога у Києві цієї ночі тривала понад 5 годин.

Робота ППО

За словами чиновника, загалом оборонці неба України виявили та знищили "понад десяток російських БпЛА, які загрожували Києву".

Начальник КМВА додав, що інформація щодо точної кількості та типу дронів противника буде оприлюднена пізніше представниками Повітряних сил ЗСУ.

"Попередньо, у столиці - без руйнувань та потерпілих", - йдеться в заяві Попка.

Нічна ворожа дронова атака

Нагадаємо, з вечора 25 листопада російські загарбники запустили по території України кілька хвиль дронів-камікадзе. Під час цієї масованої атаки із використанням "Шахедів" повітряна тривога оголошувалася у тій чи інший час майже у всіх областях.

Зокрема, через удар БПЛА ворога у Києві працювала ППО, й було чути серію вибухів кілька разів вночі.

Російські терористи також атакували Тернопіль ударними безпілотниками. Через ворожі удари була пошкоджена електроінфраструктура, від якої живиться місто. Досі фіксуються суттєві проблеми з водо- та електропостачанням у Тернополі.

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Київ ППО Атака дронів
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