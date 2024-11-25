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У Києві збивають російські дрони-камікадзе, було чути вибухи

Київ, Понеділок 25 листопада 2024 23:54
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У Києві збивають російські дрони-камікадзе, було чути вибухи Фото: мобільна вогнева група ЗСУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Києві пізно ввечері 25 листопада працюють сили та засоби протиповітряної оборони. У бік столиці фіксувався рух ударних дронів російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка в Telegram.

Чиновник закликав мешканців столиці перебувати в укриттях та безпечних місцях, доки триває повітряна тривога.

"Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - йдеться в заяві керівника КМВА.

Оновлено: вибухи у Києві

Близько 00.10 у столиці було чути звуки, схожі на вибухи.

У Повітряних силах ЗСУ інформували про фіксацію кількох ударних безпілотників противника над Києвом.

У Києві збивають російські дрони-камікадзе, було чути вибухи

Раніше повідомлялося, що з вечора 25 листопада російські окупанти запустили по території України кілька хвиль дронів-камікадзе. Ця масована атака із використанням "Шахедів" по Україні триває.

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Київ ППО Атака дронів
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