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Дроны РФ ночью заходили на Киев волнами и с разных направлений: как отработала ПВО

Киев, Вторник 26 ноября 2024 07:25
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Дроны РФ ночью заходили на Киев волнами и с разных направлений: как отработала ПВО Фото: мобильная огневая группа ВСУ (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты в ночь на 26 ноября массированно атаковали Киев ударными беспилотниками. При этом силами и средствами ПВО ВСУ все вражеские воздушные цели были уничтожены, и разрушений или пострадавших в столице нет.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на руководителя Киевской городской военной администрации Сергея Попко

Тактика врага при атаке

В администрации отметили, что на украинскую столицу российские БПЛА заходили "волнами, группами разным количеством и с разных направлений".

Воздушная тревога в Киеве этой ночью длилась более 5 часов.

Работа ПВО

По словам чиновника, в целом защитники неба Украины обнаружили и уничтожили "более десятка российских БПЛА, которые угрожали Киеву".

Начальник КГВА добавил, что информация о точном количестве и типе дронов противника будет обнародована позже представителями Воздушных сил ВСУ.

"Предварительно в столице - без разрушений и пострадавших", - говорится в заявлении Попко.

Ночная вражеская дроновая атака

Напомним, с вечера 25 ноября российские захватчики запустили по территории Украины несколько волн дронов-камикадзе. Во время этой массированной атаки с использованием "Шахедов" воздушная тревога объявлялась в то или иное время почти во всех областях.

В частности, из-за удара БПЛА врага в Киеве работала ПВО, и была слышна серия взрывов несколько раз ночью.

Российские террористы также атаковали Тернополь ударными беспилотниками. Из-за вражеских ударов была повреждена электроинфраструктура, от которой питается город. До сих пор фиксируются существенные проблемы с водо- и электроснабжением в Тернополе.

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Киев ПВО Атака дронов
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