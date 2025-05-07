Дрони РФ масовано вдарили по Слов'янську: частина міста без світла

Атака дронів на Україну 7 травня

Цієї ночі армія РФ вчергове атакувала Україну дронами. Зокрема, під ударом ворога був Київ.

Окупанти після опівночі випустили по столиці балістичну ракету, а пізніше дрони. Ворожу ракету вдалося збити, її уламки упали у Солом'янському районі Києва. Також сили ППО збили частину дронів.

У кількох районах Києва зафіксовані наслідки. Внаслідок атаки двоє людей загинули, семеро постраждали, зокрема четверо дітей. Більше про наслідки атаки на Київ - у матеріалі РБК-Україна.

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