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Дрони РФ масовано вдарили по Слов'янську: частина міста без світла

Фото: РФ масовано атакувала Слов'янськ 7 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські загарбники масовано атакували дронами Слов'янськ у Донецькій області. В ніч на 7 травня росіяни випустили по місту 10 безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Слов'янської МВА Вадима Ляха в Facebook.

Як зазначив Лях, ранок у Слов'янську почався з масованого обстрілу - окупанти спрямували на місто 10 дронів.

"Влучання у промзону на вул. Вокзальній. На щастя, без постраждалих", - повідомив начальник Слов'янської МВА.

Місцеве видання "Новини Донбасу" повідомляє, що Слов'янськ після ворожої атаки частково залишився без світла. Наразі енергетики та місцева влада не повідомляють про ураження енергооб'єктів.
 
Нагадаємо, що в ніч на 4 травня росіяни також масовано вдарили по Слов'янську. Тоді шість російських безпілотників влучили на територію будівельної бази у мікрорайоні Залізничний. Виникла пожежа, але, на щастя, ніхто не постраждав.

Атака дронів на Україну 7 травня

Цієї ночі армія РФ вчергове атакувала Україну дронами. Зокрема, під ударом ворога був Київ.

Окупанти після опівночі випустили по столиці балістичну ракету, а пізніше дрони. Ворожу ракету вдалося збити, її уламки упали у Солом'янському районі Києва. Також сили ППО збили частину дронів.

У кількох районах Києва зафіксовані наслідки. Внаслідок атаки двоє людей загинули, семеро постраждали, зокрема четверо дітей. Більше про наслідки атаки на Київ - у матеріалі РБК-Україна.

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Війна в УкраїніАтака дронів