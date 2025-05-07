Дрони РФ масовано вдарили по Слов'янську: частина міста без світла

Російські загарбники масовано атакували дронами Слов'янськ у Донецькій області. В ніч на 7 травня росіяни випустили по місту 10 безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Слов'янської МВА Вадима Ляха в Facebook.
Як зазначив Лях, ранок у Слов'янську почався з масованого обстрілу - окупанти спрямували на місто 10 дронів.
"Влучання у промзону на вул. Вокзальній. На щастя, без постраждалих", - повідомив начальник Слов'янської МВА.
Місцеве видання "Новини Донбасу" повідомляє, що Слов'янськ після ворожої атаки частково залишився без світла. Наразі енергетики та місцева влада не повідомляють про ураження енергооб'єктів.
Нагадаємо, що в ніч на 4 травня росіяни також масовано вдарили по Слов'янську. Тоді шість російських безпілотників влучили на територію будівельної бази у мікрорайоні Залізничний. Виникла пожежа, але, на щастя, ніхто не постраждав.
Цієї ночі армія РФ вчергове атакувала Україну дронами. Зокрема, під ударом ворога був Київ.
Окупанти після опівночі випустили по столиці балістичну ракету, а пізніше дрони. Ворожу ракету вдалося збити, її уламки упали у Солом'янському районі Києва. Також сили ППО збили частину дронів.
У кількох районах Києва зафіксовані наслідки. Внаслідок атаки двоє людей загинули, семеро постраждали, зокрема четверо дітей. Більше про наслідки атаки на Київ - у матеріалі РБК-Україна.
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