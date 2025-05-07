Дроны РФ массированно ударили по Славянску: часть города без света

Атака дронов на Украину 7 мая

Этой ночью армия РФ в очередной раз атаковала Украину дронами. В частности, под ударом врага был Киев.

Оккупанты после полуночи выпустили по столице баллистическую ракету, а позже дроны. Вражескую ракету удалось сбить, ее обломки упали в Соломенском районе Киева. Также силы ПВО сбили часть дронов.

В нескольких районах Киева зафиксированы последствия. В результате атаки два человека погибли, семеро пострадали, в том числе четверо детей. Больше о последствиях атаки на Киев - в материале РБК-Украина.

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