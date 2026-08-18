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Дроны РФ атаковали распределительный центр EVA в Броварах: что известно о последствиях

11:28 18.08.2026 Вт
2 мин
Команда сети уже работает над тем, чтобы сохранить стабильную работу магазинов
aimg Анна Березина
Дроны РФ атаковали распределительный центр EVA в Броварах: что известно о последствиях Российские дроны атаковали объект сети EVA в Броварах (фото: пресс-служба компании)
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Утром 18 августа 2026 года в результате российской атаки был поврежден распределительный центр сети магазинов EVA и интернет-магазина EVA.UA в городе Бровары.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение сети.

Распределительный центр EVA атаковали дроны РФ

По информации, имеющейся на данный момент, в результате атаки на объект люди не пострадали.

На месте работают спасатели, тушение пожара продолжается. Вражеская дроновая атака еще не завершена, что создает дополнительную опасность для экстренных служб и затрудняет тушение пожара и ликвидацию последствий.

Оценить точный масштаб повреждений и потерь можно будет после завершения гашения и обследования объекта, рассказали в компании.

"Предварительно, огонь мог повредить как склад интернет-магазина EVA.UA, так и складские мощности, которые обеспечивают товарами оффлайн-магазины сети", - говорится в сообщении.

Дроны РФ атаковали распределительный центр EVA в Броварах: что известно о последствияхПожар на объекте еще тушат (фото: прессслужба EVA)

Повлияет ли атака на работу EVA: заявление компании

Отмечается, что в связи с инцидентом возможно временное отсутствие отдельных товаров в части магазинов, а также задержки с выполнением некоторых интернет-заказов.

После уточнения операционных последствий сотрудники контакт-центра EVA свяжутся с клиентами, на чьи заказы повлияла ситуация, и предложат варианты решения.

Как подчеркнули в компании, команда EVA прилагает все усилия, чтобы минимизировать влияние ситуации на работу магазинов и выполнение интернет-заказов.

Напомним, 18 августа российские беспилотники атаковали Киевскую область. По сообщению мэра Броваров Игоря Сапожко, в городе были повреждены гражданские объекты, также возникли пожары на трех локациях.

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