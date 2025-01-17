Дрони, ракети і не тільки. Зеленський провів чергове засідання Ставки

За його словами, на Ставці обговорювали різні питання, але загалом "про нашу незалежність у зброї".

"Виробництво дронів, ракетна програма, технологічні компоненти для армії, зокрема роботизовані системи. Ми працюємо над великими закупівлями і над великими масштабами виробництва в Україні. Вдячний усім партнерам, які нам допомагають", - зазначив Зеленський.

Що відомо про програму безпілотників

На січневій зустрічі у форматі "Рамштайн" президент заявив, що в 2025 році Україна має намір установити новий рекорд за кількістю та якістю дронів.

За його словами, саме в Україні виробництво безпілотників на сьогодні є ефективнішим, ніж будь-де у світі. Такий фокус зумовлений тим, що дрони допомагають Силам оборони стримувати російських окупантів на фронті.

Таким чином, у поточному році продовжать нарощування різних видів дронів - від морських до БПЛА дальнього ураження військових об'єктів та інфраструктури на території РФ. Що стосується далекобійних засобів, то планується за цей рік зробити 30 000 одиниць.

Сьогодні The New York Times написало, що США таємно інвестували в розвиток виробництва дронів в Україні.

Що відомо про ракетну програму

Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, план на 2025 рік - виробництво 3 000 крилатих ракет і ракето-дронів.

Зазначимо, деталі ракетної програми оповиті таємницею, і на те є вагома причина - Росія полює за її об'єктами. Як пишуть західні ЗМІ, частина виробництва перемістилася в захищені бункери, тоді як деякі компоненти роблять у сотнях прихованих місць.

Наприклад, компоненти для новітньої "Трембіти" збирають у гаражах. Детальніше читайте в матеріалі "Може долетіти до Москви? На що здатна ракета "Трембіта", яку розробляє Україна".

Відомо, що під час російсько-української війни вже неодноразово застосовувалися ракети "Нептун". Що стосується першої вітчизняної балістичної ракети, то станом на осінь 2024 року пройшли успішні льотні випробування. Назва ракети не розкривається.