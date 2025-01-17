США потай інвестували в розвиток виробництва дронів в Україні, - The New York Times

Адміністрація чинного президента США Джо Байдена розсекретила останню частину інформації про військову підтримку України. У даних йдеться про секретну підтримку військової індустрії безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

За словами американських чиновників, вони зробили великі інвестиції, які допомогли Україні почати і розширити виробництво безпілотників у боротьбі з більш численною і краще оснащеною армією Росії.

Зокрема, та підтримка, яка "залишалась в тіні", була направлена на допомогу Україні в розробці нового покоління безпілотників і революційних методів ведення воєн.Адже окрім технічної підтримки, США витратили значні кошти, зокрема 1,5 мільярда доларів, відправлених у вересні минулого року, на розвиток виробництва безпілотників.

Як заявив радник із національної безпеки США Джейк Салліван, ця підтримка справила "реальний стратегічний вплив" на перебіг війни.

"Ми бачили, як дрони посідають дедалі більш центральне місце в боротьбі в Україні та посідатимуть центральне місце в усіх майбутніх боях", - сказав Салліван, маючи на увазі безпілотні літальні апарати.

США допомагали виробникам безпілотників у закупівлю запчастин. За словами людей, які знають про ці події, Штати направили в Україну співробітників розвідки для допомоги в розробці програми.

В інтерв'ю цього тижня директор ЦРУ Вільям Дж. Бернс побічно згадав про підтримку його відомством програми безпілотників в Україні.

"Я думаю, що наша розвідувальна підтримка допомогла українцям захистити себе. Не тільки обмін розвідданими, а й підтримка деяких систем, які виявилися настільки ефективними", - сказав пан Бернс.

Салліван зауважив, що робота над безпілотниками почалася після першого контрнаступу українців восени 2022 року, коли стали очевидні межі звичайних можливостей України. Робота також тривала і у 2023 році. Однак, як пише видання, контрнаступ 2023 року став важким уроком для американців зокрема. Адже російські безпілотники атакували танки і бронемашини, надані Штатами і Європою, коли ті намагалися подолати мінні поля.

Після цього у Штатах швидко збільшили підтримку українських виробників безпілотників. Крім фінансової допомоги, адміністрація Байдена працювала над налагодженням зв'язків між американськими технологічними компаніями та українськими виробниками безпілотників.

За словами Саллівана, ці зусилля активізувалися під час підготовки до другого контрнаступу України. Цей наступ у 2023 році в кінцевому підсумку виявився менш успішним. Україні не вдалося відвоювати стільки позицій, скільки вона хотіла, зокрема завдяки використанню Росією безпілотників.

За словами американських чиновників, контрнаступ 2023 року став важким уроком. Російські безпілотники атакували танки і бронемашини, надані США і Європою, коли ті намагалися подолати мінні поля.

Після контрнаступу американські чиновники заявили, що швидко збільшили підтримку українських виробників безпілотників, спираючись на зусилля Києва з розвитку власної промисловості. Крім фінансової допомоги, адміністрація Байдена працювала над налагодженням зв'язків між американськими технологічними компаніями та українськими виробниками безпілотників.

Виробництво зброї в Україні

Під час повномасштабної війни Україна значно наростила виробництво зброї. Зокрема, йдеться про морські дрони, а також про нові вітчизняні ракети. У 2024 році стало відомо, що Україна розробила ракету-дрон "Паляниця".

Раніше ми писали про те, що в Україні завершили випробування лінійки БПЛА з оптоволоконним зв’язком. Вони забезпечують захищене управління навіть в умовах активного використання противником засобів радіоелектронної боротьби.