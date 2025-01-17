Дроны, ракеты и не только. Зеленский провел очередное заседание Ставки

По его словам, на Ставке обсуждались разные вопросы, но в целом "о нашей независимости в оружии".

"Производство дронов, ракетная программа, технологические компоненты для армии, в частности роботизированные системы. Мы работаем над большими закупками и над большими масштабами производства в Украине. Благодарен всем партнерам, которые нам помогают", - отметил Зеленский.

Что известно о программе беспилотников

На январской встрече в формате "Рамштайн" президент заявил, что в 2025 году Украина намерена установить новый рекорд по количеству и качеству дронов.

По его словам, именно в Украине производство беспилотников на сегодня является более эффективным, чем где-либо в мире. Такой фокус обусловлен тем, что дроны помогают Силам обороны сдерживать российских оккупантов на фронте.

Таким образом, в текущем году продолжат наращивание разных видов дронов - от морских до БПЛА дальнего поражения военных объектов и инфраструктуры на территории РФ. Что касается дальнобойных средств, то планируется за этот год сделать 30 000 единиц.

Сегодня The New York Times написало, что США тайно инвестировали в развитие производства дронов в Украине.

Что известно о ракетной программе

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, план на 2025 год - производство 3 000 крылатых ракет и ракето-дронов.

Отметим, детали ракетной программы окутаны тайной, и на то есть веская причина - Россия охотится за ее объектами. Как пишут западные СМИ, часть производства переместилась в защищенные бункеры, в то время как некоторые компоненты делают в сотнях скрытых мест.

Например, компоненты для новейшей "Трембиты" собираются в гаражах. Подробнее читайте в материале "Может долететь до Москвы? На что способна ракета "Трембита", которую разрабатывает Украина".

Известно, что в ходе российско-украинской войны уже неоднократно применялись ракеты "Нептун". Что касается первой отечественной баллистической ракеты, то по состоянию на осень 2024 года прошли успешные летные испытания. Название ракеты не раскрывается.