Дрони, ракети, БТР і не тільки. США готують новий пакет військової допомоги Україні, - AP

Сполучені Штати мають намір уже сьогодні, 25 липня, оголосити про надання Україні нового пакету військової допомоги у розмірі до 400 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP .

За даними джерела видання у Білому домі, до нового пакету військової допомоги увійдуть різні боєприпаси для передових систем ППО, розвідувальні безпілотники Hornet, а також бронетранспортери.

Відомо, що у пакет також включені ракети для HIMARS, систем ППО NASAMS, Stinger і Javelin, авіаційні ракети Hydra-70. Офіційні особи також заявили, що США передадуть Україні розвідувальні дрони Hornet, гаубичні артилерійські снаряди та 32 бронетранспортери Stryker, а також обладнання для розмінування, міномети та 28 млн. патронів для стрілецької зброї.

Зброя надається через особливі повноваження президента США, що дозволяє Пентагону швидко вилучати його з власних запасів та доставляти їх в Україну, часто протягом кількох днів.

Військова допомога США Україні

Сполучені Штати з перших днів повномасштабного вторгнення РФ надають Україні всебічну допомогу, передаючи озброєння, техніку, боєприпаси, засоби зв'язку, різне ремонтне обладнання та ін.

Так, днями стало відомо, що США нададуть Україні нове озброєння вартістю 1,3 млрд доларів у рамках пакету військової допомоги. Зокрема, передбачено постачання зенітних ракетних комплексів NASAMS.

До попереднього пакету військової допомоги від США також увійшли касетні снаряди, про надання яких Україна просила кілька місяців тому. Їх уже доправили на територію нашої країни.