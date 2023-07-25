Дроны, ракеты, БТР и не только. США готовят новый пакет военной помощи Украине, - AP

Соединенные Штаты намерены уже сегодня, 25 июля, объявить о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере до 400 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP .

По данным источника издания в Белом доме, в новый пакет военной помощи войдут различные боеприпасы для передовых систем ПВО, разведывательные беспилотники Hornet, а также бронетранспортеры.

Известно, что в пакет включены ракеты для HIMARS, систем ПВО NASAMS, Stinger и Javelin, авиационные ракеты Hydra-70. Официальные лица также заявили, что США передадут Украине разведывательные дроны Hornet, гаубичные артиллерийские снаряды и 32 бронетранспортера Stryker, а также оборудование для разминирования, минометы и 28 млн патронов для стрелкового оружия.

Оружие предоставляется через особые полномочия президента США, что позволяет Пентагону быстро изымать его из собственных запасов и доставлять их в Украину, часто в течение нескольких дней.

Военная помощь США Украине

Соединенные Штаты с первых дней полномасштабного вторжения РФ оказывают Украине всесторонюю помощь, передавая вооружение, технику, боеприпасы, средства связи, различное ремонтное оборудование и пр.

Так, на днях стало известно, что США предоставят Украине новое вооружение стоимостью 1,3 млрд долларов в рамках пакета военной помощи. В частности, предусмотрены поставки зенитных ракетных комплексов NASAMS.

В предыдущий пакет военной помощи от США также вошли кассетные снаряды, о предоставлении которых Украина просила несколько месяцев назад. Их уже доставили на территорию нашей страны.