ua ru
Вт, 25 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Дроны, ракеты, БТР и не только. США готовят новый пакет военной помощи Украине, - AP

Новина українською →
Вашингтон, Вторник 25 июля 2023 04:49
Дроны, ракеты, БТР и не только. США готовят новый пакет военной помощи Украине, - AP Фото: ВСУ получат от США БТР, дроны и различные типы ракет (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты намерены уже сегодня, 25 июля, объявить о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере до 400 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

По данным источника издания в Белом доме, в новый пакет военной помощи войдут различные боеприпасы для передовых систем ПВО, разведывательные беспилотники Hornet, а также бронетранспортеры.

Известно, что в пакет включены ракеты для HIMARS, систем ПВО NASAMS, Stinger и Javelin, авиационные ракеты Hydra-70. Официальные лица также заявили, что США передадут Украине разведывательные дроны Hornet, гаубичные артиллерийские снаряды и 32 бронетранспортера Stryker, а также оборудование для разминирования, минометы и 28 млн патронов для стрелкового оружия.

Оружие предоставляется через особые полномочия президента США, что позволяет Пентагону быстро изымать его из собственных запасов и доставлять их в Украину, часто в течение нескольких дней.

Военная помощь США Украине

Соединенные Штаты с первых дней полномасштабного вторжения РФ оказывают Украине всесторонюю помощь, передавая вооружение, технику, боеприпасы, средства связи, различное ремонтное оборудование и пр.

Так, на днях стало известно, что США предоставят Украине новое вооружение стоимостью 1,3 млрд долларов в рамках пакета военной помощи. В частности, предусмотрены поставки зенитных ракетных комплексов NASAMS.

В предыдущий пакет военной помощи от США также вошли кассетные снаряды, о предоставлении которых Украина просила несколько месяцев назад. Их уже доставили на территорию нашей страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Военная помощь Вторжение России в Украину
NEWS
ВСУ добились успехов во время контрнаступления в Донецкой области: карты боев ISW
ВСУ добились успехов во время контрнаступления в Донецкой области: карты боев ISW
DAILY
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур: Надеюсь, что победа Украины придет в этом году
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Министр обороны Эстонии Ханно Певкур: Надеюсь, что победа Украины придет в этом году