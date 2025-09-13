Дрони у Польщі мають стати ключовим фактором у відносинах РФ та НАТО, - прем'єр Фінляндії
Проникнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі повинно стати ключовим фактором у відносинах РФ та НАТО.
Про це заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Уle.
"Я не думаю, що Росія хоче ескалації війни. Але Росія проводить випробування. У цьому випадку Росія також спостерігає за реакцією Заходу", - заявив Орпо.
За його словами, порушення повітряного простору повинно стати поворотним моментом щодо Заходу до Росії. Він сподівається, що це призведе до посилення санкцій проти РФ та посилення військової підтримки України.
Він також додав, що попри віддаленість Польщі та України від РФ, Москва залишається постійною загрозою Фінляндії, у відповідь на яку Фінляндія, серед іншого, значно збільшує витрати на оборону.
Дрони РФ у Польщі
Нагадаємо, під час атаки Росії на Україну вночі 10 вересня дрони залетіли до Польщі. Проти них застосували зброю з літаків. Це вперше, коли польська авіація збивала безпілотники, що порушили повітряний простір країни.
Загалом у Польщі знайшли уламки 16 російських безпілотників, які залетіли на її територію під час атаки. Прем’єр Польщі Дональд Туск заявив, що повітряний простір країни було порушено щонайменше 19 разів.
Згодом стало відомо, що НАТО розпочинає операцію "Східний вартовий" для посилення оборони східного флангу Європи у відповідь на вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі.