Дроны в Польше должны стать ключевым фактором в отношениях РФ и НАТО, - премьер Финляндии
Проникновение российских беспилотников в воздушное пространство Польши должно стать ключевым фактором в отношениях РФ и НАТО.
Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Уле.
"Я не думаю, что Россия хочет эскалации войны. Но Россия проводит испытания. В этом случае Россия также наблюдает за реакцией Запада", - заявил Орпо.
По его словам, нарушение воздушного пространства должно стать поворотным моментом в отношении Запада к России. Он надеется, что это приведет к усилению санкций против РФ и усилению военной поддержки Украины.
Он также добавил, что несмотря на удаленность Польши и Украины от РФ, Москва остается постоянной угрозой Финляндии, в ответ на которую Финляндия, среди прочего, значительно увеличивает расходы на оборону.
Дроны РФ в Польше
Напомним, во время атаки России на Украину ночью 10 сентября дроны залетели в Польшу. Против них применили оружие с самолетов. Это впервые, когда польская авиация сбивала беспилотники, нарушившие воздушное пространство страны.
Всего в Польше нашли обломки 16 российских беспилотников, которые залетели на ее территорию во время атаки. Премьер Польши Дональд Туск заявил, что воздушное пространство страны было нарушено по меньшей мере 19 раз.
Впоследствии стало известно, что НАТО начинает операцию "Восточный страж" для усиления обороны восточного фланга Европы в ответ на вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши.