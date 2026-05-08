Поліція хоче контролювати обіг дронів: голова Нацполу назвав причину

11:47 08.05.2026 Пт
2 хв
Що необхідно для протидії новим викликам?
aimg Валерій Ульяненко
Поліція хоче контролювати обіг дронів: голова Нацполу назвав причину Ілюстративне фото: дрони тепер використовують не лише як інструмент ведення бойових дій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Наприкінці минулого року в Україні зафіксували перші випадки використання дронів для вчинення кримінальних правопорушень.

Про це заявив голова Нацполіції Іван Вигівський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Його слова пролунали під час міжнародної конференції "Об’єднані заради справедливості. Відповідальність за злочини проти цивільного населення", організованій Офісом Генпрокурора та урядом Нідерландів.

"Наприкінці 2025 року ми зафіксували перші випадки застосування дронів не лише як інструменту ведення бойових дій, а й для вчинення особливо тяжких кримінальних правопорушень. Йдеться, зокрема, про замах на вбивство у Львівській області та підготовку теракту в Дніпропетровській області", - розповів Вигівський.

Він наголосив, що це свідчить про появу нової загрози - використання безпілотників у кримінальному середовищі поза зоною бойовий дій.

Протидія новим викликам

Голова Нацполіції зазначив, що протидія таким викликам потребує не тільки оперативних і технічних рішень, а й змін у законодавстві. Він повідомив про розробку законопроєкту, який комплексно врегульовує сферу використання дронів.

"Йдеться про формування прозорої контрольованої системи обігу безпілотних технологій, яка дозволить мінімізувати ризики їх використання в злочинних цілях", - розповів Вигівський.

Він пояснив, що документ має визначити, хто придбав дрон та користується ним.

"Після війни ті наші навчені військові, яких держава не забезпечить роботою, які не будуть відчувати себе потрібними суспільству, можуть стати на бік злочинності", - наголосив голова Нацполіції.

Нагадаємо, двигун українських інженерів став частиною турецького дрона-винищувача Kizilelma. Ці безпілотники вже почала закуповувати Індонезія.

Крім того, в Україні розробили нову високоефективну лазерну зброю для збивання російських дронів. Лазерний промінь б'є в ціль, виводячи з ладу електроніку або підпалюючи корпус БПЛА.

