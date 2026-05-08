ua en ru
Пт, 08 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Полиция хочет контролировать оборот дронов: глава Нацпола назвал причину

11:47 08.05.2026 Пт
2 мин
Что необходимо для противодействия новым вызовам?
aimg Валерий Ульяненко
Полиция хочет контролировать оборот дронов: глава Нацпола назвал причину Иллюстративное фото: дроны теперь используют не только как инструмент ведения боевых действий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

В конце прошлого года в Украине зафиксировали первые случаи использования дронов для совершения уголовных преступлений.

Об этом заявил глава Нацполиции Иван Выговский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Читайте также: В Украине создали лазер "Тризуб", который будет сбивать "Шахеды" оккупантов РФ

Его слова прозвучали во время международной конференции "Объединенные ради справедливости. Ответственность за преступления против гражданского населения", организованной Офисом Генпрокурора и правительством Нидерландов.

"В конце 2025 года мы зафиксировали первые случаи применения дронов не только как инструмента ведения боевых действий, но и для совершения особо тяжких уголовных преступлений. Речь идет, в частности, о покушении на убийство во Львовской области и подготовке теракта в Днепропетровской области", - рассказал Выговский.

Он отметил, что это свидетельствует о появлении новой угрозы - использование беспилотников в криминальной среде вне зоны боевых действий.

Противодействие новым вызовам

Глава Нацполиции отметил, что противодействие таким вызовам требует не только оперативных и технических решений, но и изменений в законодательстве. Он сообщил о разработке законопроекта, который комплексно регулирует сферу использования дронов.

"Речь идет о формировании прозрачной контролируемой системы оборота беспилотных технологий, которая позволит минимизировать риски их использования в преступных целях", - рассказал Выговский.

Он пояснил, что документ должен определить, кто приобрел дрон и пользуется им.

"После войны те наши обученные военные, которых государство не обеспечит работой, которые не будут чувствовать себя нужными обществу, могут стать на сторону преступности", - подчеркнул глава Нацполиции.

Напомним, двигатель украинских инженеров стал частью турецкого дрона-истребителя Kizilelma. Эти беспилотники уже начала закупать Индонезия.

Кроме того, в Украине разработали новое высокоэффективное лазерное оружие для сбивания российских дронов. Лазерный луч бьет в цель, выводя из строя электронику или поджигая корпус БПЛА.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Национальная полиция Дрони
Новости
Обновленная версия нацизма имеет маркировку: "сделано в России", - Зеленский
Обновленная версия нацизма имеет маркировку: "сделано в России", - Зеленский
Аналитика
"Мы не придумали ничего нового": соавтор Гражданского кодекса 2.0 о резонансе проекта
Дмитрий Олейник, Дмитрий Левицкий "Мы не придумали ничего нового": соавтор Гражданского кодекса 2.0 о резонансе проекта