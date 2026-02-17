Дрони підпалили НПЗ на Кубані, а у Севастополі - "одна з найтриваліших атак"

Атаки на Ільський НПЗ

Нагадаємо, Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ уже неодноразово опинявся під ударами.

Зокрема, у новорічну ніч Сили оборони України завдали удару по Ільському НПЗ, а також по низці інших важливих об’єктів на території Росії.

Крім того, атаки на Ільський нафтопереробний завод фіксувалися раніше — у лютому 2025 року, а також у липні та вересні.