Дроны подожгли НПЗ на Кубани, а в Севастополе - "одна из самых продолжительных атак"

В ночь на 17 февраля дроны атаковали Ильский НПЗ в Краснодарском крае РФ. Также в оккупированном Севастополе заявили об "одной из самых продолжительных атак" за последнее время.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал ASTRA и заявления местных властей.
Так, в Краснодарском крае РФ прогремела серия мощных взрывов. Дроны-камикадзе атаковали нефтеперерабатывающий завод в Ильском.
Сообщается, что в результате ударов на территории предприятия вспыхнул масштабный пожар. Очевидцы публикуют видео с огнем и дымом.
По данным оперштаба Краснодарского края, в результате атаки БпЛА на Ильском НПЗ произошло возгорание резервуара с нефтепродуктами. Площадь пожара составила около 700 кв. м.
К ликвидации последствий привлекли 72 человека и 21 единицу техники, в том числе специалистов МЧС РФ и пожарный поезд. По предварительной информации, пострадавших нет.
Речь идет об Ильском нефтеперерабатывающем заводе - предприятии в Краснодарском крае, которое входит в число ведущих нефтеперерабатывающих компаний Южного федерального округа РФ.
Завод осуществляет приемку, хранение и переработку углеводородного сырья, а также отгрузку продукции автомобильным и железнодорожным транспортом.
По данным открытых источников, предприятие задействовано в обеспечении российского военно-промышленного комплекса.
Также в ночь на 17 февраля о массированной атаке заявили в оккупированном Севастополь. Местные оккупационные власти сообщили об "одной из самых продолжительных атак" за последнее время .
По словам местного губернатора, в течение ночи силы ПВО и Черноморского флота РФ якобы сбили более 24 беспилотников.
Напомним, Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ уже неоднократно оказывался под ударами.
В частности, в новогоднюю ночь Силы обороны Украины нанесли удар по Ильскому НПЗ, а также по ряду других важных объектов на территории России.
Кроме того, атаки на Ильский нефтеперерабатывающий завод фиксировались ранее - в феврале 2025 года, а также в июле и сентябре.