Дроны подожгли НПЗ на Кубани, а в Севастополе - "одна из самых продолжительных атак"

Дроны в РФ

Так, в Краснодарском крае РФ прогремела серия мощных взрывов. Дроны-камикадзе атаковали нефтеперерабатывающий завод в Ильском.

Сообщается, что в результате ударов на территории предприятия вспыхнул масштабный пожар. Очевидцы публикуют видео с огнем и дымом.

По данным оперштаба Краснодарского края, в результате атаки БпЛА на Ильском НПЗ произошло возгорание резервуара с нефтепродуктами. Площадь пожара составила около 700 кв. м.

К ликвидации последствий привлекли 72 человека и 21 единицу техники, в том числе специалистов МЧС РФ и пожарный поезд. По предварительной информации, пострадавших нет.

Речь идет об Ильском нефтеперерабатывающем заводе - предприятии в Краснодарском крае, которое входит в число ведущих нефтеперерабатывающих компаний Южного федерального округа РФ.

Завод осуществляет приемку, хранение и переработку углеводородного сырья, а также отгрузку продукции автомобильным и железнодорожным транспортом.

По данным открытых источников, предприятие задействовано в обеспечении российского военно-промышленного комплекса.

Атака на Крым

Также в ночь на 17 февраля о массированной атаке заявили в оккупированном Севастополь. Местные оккупационные власти сообщили об "одной из самых продолжительных атак" за последнее время .

По словам местного губернатора, в течение ночи силы ПВО и Черноморского флота РФ якобы сбили более 24 беспилотников.