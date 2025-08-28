UA

Дрони підпалили ліс біля палацу Путіна

Дрони підпалили ліс біля палацу Путіна

Фото: поруч із палацом Путіна в Геленджику підпалили ліс (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Після атаки дронів біля палацу Володимира Путіна в Геленджику виникла лісова пожежа. Її площа досягла 3,2 га.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання"Агентство".

В оперштабі Краснодарського краю заявили, що після "падіння уламків" одного дрона в лісі виникло одразу три осередки пожежі.

На місце було направлено вертоліт МНС, але його роботі завадив вітер.

У підсумку площа пожежі збільшилася до 3,2 га.

Село Криниця розташоване приблизно за 30 км по прямій від центру Геленджика. Між Геленджиком і Криницею (приблизно за 10 км на схід від села) розташований палац Володимира Путіна на мисі Ідокопас.

 

 

 

Палац Путіна з аквадискотекою

Палац Путіна розташований на березі Чорного моря неподалік від села Парасковіївка, приблизно за 20 км від Геленджика.

Комплекс розміщений на ділянці площею майже 68 га і включає головну будівлю площею близько 17 700 кв м, ресторан, вертолітний майданчик, амфітеатр, льодовий палац, церкву, гостьовий будинок і навіть автозаправку.

Усередині - басейн, аквадискотека, спа-зона, сауна, хамам, музична вітальня, домашній кінотеатр, винний льох, казино і безліч гостьових спалень.

Розслідування ФБК свідчить, що вартість палацу і прилеглих володінь становить щонайменше 1,3 млрд доларів. Будівництво фінансувалося через корупційні схеми за участю держкомпаній "Роснефть" і "Транснефть".

Розслідування Business Insider показало плани будівлі з підземними укріпленими тунелями: два бронестінних тунелі і ліфт до глибини близько 50 метрів, з вентиляцією, електропостачанням, водою і каналізацією.

Володимир ПутінДрони