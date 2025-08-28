Дрони підпалили ліс біля палацу Путіна

Після атаки дронів біля палацу Володимира Путіна в Геленджику виникла лісова пожежа. Її площа досягла 3,2 га.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання"Агентство".
В оперштабі Краснодарського краю заявили, що після "падіння уламків" одного дрона в лісі виникло одразу три осередки пожежі.
На місце було направлено вертоліт МНС, але його роботі завадив вітер.
У підсумку площа пожежі збільшилася до 3,2 га.
Село Криниця розташоване приблизно за 30 км по прямій від центру Геленджика. Між Геленджиком і Криницею (приблизно за 10 км на схід від села) розташований палац Володимира Путіна на мисі Ідокопас.
Палац Путіна розташований на березі Чорного моря неподалік від села Парасковіївка, приблизно за 20 км від Геленджика.
Комплекс розміщений на ділянці площею майже 68 га і включає головну будівлю площею близько 17 700 кв м, ресторан, вертолітний майданчик, амфітеатр, льодовий палац, церкву, гостьовий будинок і навіть автозаправку.
Усередині - басейн, аквадискотека, спа-зона, сауна, хамам, музична вітальня, домашній кінотеатр, винний льох, казино і безліч гостьових спалень.
Розслідування ФБК свідчить, що вартість палацу і прилеглих володінь становить щонайменше 1,3 млрд доларів. Будівництво фінансувалося через корупційні схеми за участю держкомпаній "Роснефть" і "Транснефть".
Розслідування Business Insider показало плани будівлі з підземними укріпленими тунелями: два бронестінних тунелі і ліфт до глибини близько 50 метрів, з вентиляцією, електропостачанням, водою і каналізацією.