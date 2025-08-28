Дрони підпалили ліс біля палацу Путіна

В оперштабі Краснодарського краю заявили, що після "падіння уламків" одного дрона в лісі виникло одразу три осередки пожежі.

На місце було направлено вертоліт МНС, але його роботі завадив вітер.

У підсумку площа пожежі збільшилася до 3,2 га.

Село Криниця розташоване приблизно за 30 км по прямій від центру Геленджика. Між Геленджиком і Криницею (приблизно за 10 км на схід від села) розташований палац Володимира Путіна на мисі Ідокопас.

