Дрони перекриють 30 км: Міноборони готує для ворога "зону смерті"

Виробництво дронів в Україні

Нагадаємо, що раніше цьогоріч президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має намір налагодити виробництво сотень - а в перспективі й тисяч - дронів-перехоплювачів, що має призвести до збільшення кількості збитих російських "Шахедів".

Він додав, що держава готова укладати контракти на всі доступні обсяги пріоритетних типів безпілотників, а показники виробництва виявляться вищими за попередні плани.

Також глава держави повідомив, що Гана готова виділити фінансування для виготовлення дронів для ЗСУ.

Напередодні українська компанія Frontline підписала стратегічну угоду з німецько-українським виробником Quantum Systems - партнерство покликане розширити виробничі потужності в Україні та посилити інтеграцію в європейську оборонну промисловість.

Зауважимо, що спецпредставник США Кіт Келлог визнав, що дрони стали ключовою зброєю нинішньої війни, адже вони здатні знищувати бронетехніку згори.

Україна ж, за його словами, досягла значного прогресу в цій сфері та випереджає навіть Сполучені Штати.