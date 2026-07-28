Дрони паралізували зерновий експорт РФ одразу на трьох терміналах на Чорному морі, - ЗМІ

Три великі зернові термінали Росії на Чорному морі обмежили прийом продукції з автотранспорту. Це сталося через зростання ризиків для судноплавства та перевантаження логістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Росія обмежила судноплавство в Азовському морі після того, як українські безпілотники атакували кілька російських зерновозів на цьому маршруті.

Після цього потік вантажів із південних регіонів РФ перенаправили до терміналів Чорного моря автошляхами та залізницею. Однак атаки на чорноморські порти також почастішали і логістичні ризики суттєво зросли.

"Ризики зросли, і дедалі менше людей готові йти на сміливі, безрозсудні ризики", - розповів співрозмовник видання.

Які термінали потрапили під обмеження

Обмеження запровадили термінали КСК та Новоросійський зерновий термінал (НЗТ) у Новоросійську, а також ЗТКТ у Тамані. Їхня сукупна потужність перевищує 20 мільйонів тонн зерна на рік (загальний морський експорт РФ становить близько 50 млн тонн).

Два термінали в Новоросійську приймають зерно, доставлене залізницею, однак такі поставки можливі лише з південних регіонів Росії, повідомило одне з джерел.

Близько третини зерна, яке обробляють ці два термінали, доставляється автомобільним транспортом, тоді як ЗТКТ приймає зерно виключно автомобілями. Термінали відвантажують зерно основним покупцям російського зерна, зокрема Єгипту та Туреччині.