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Дроны парализовали зерновой экспорт РФ сразу на трех терминалах на Черном море, - СМИ

22:36 28.07.2026 Вт
2 мин
Совокупная мощность терминалов превышает 20 млн тонн зерна в год
aimg Валерий Ульяненко
Дроны парализовали зерновой экспорт РФ сразу на трех терминалах на Черном море, - СМИ Фото: зерновое судно (Getty Images)
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Три крупных зерновых терминала России на Черном море ограничили прием продукции с автотранспорта. Это произошло из-за роста рисков для судоходства и перегрузки логистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Россия ограничила судоходство в Азовском море после того, как украинские беспилотники атаковали несколько российских зерновозов на этом маршруте.

После этого поток грузов из южных регионов РФ был перенаправлен в терминалы Черного моря по автодорогам и железной дороге. Однако атаки на черноморские порты также участились, и логистические риски существенно выросли.

"Риски выросли, и все меньше людей готовы идти на смелые, безрассудные риски", - рассказал собеседник издания.

Какие терминалы попали под ограничения

Ограничения ввели терминалы КСК и Новороссийский зерновой терминал (НЗТ) в Новороссийске, а также ЗТКТ в Тамане. Их совокупная мощность превышает 20 млн тонн зерна в год (общий морской экспорт РФ составляет около 50 млн тонн).

Два терминала в Новороссийске принимают зерно, доставленное по железной дороге, однако такие поставки возможны только из южных регионов России, сообщил один из источников.

Около трети зерна, обрабатываемого этими двумя терминалами, доставляется автомобильным транспортом, тогда как ЗТКТ принимает зерно исключительно автомобилями. Терминалы отгружают зерно основным покупателям российского зерна, включая Египет и Турцию.

Напомним, Bloomberg писало, что РФ планирует оборудовать зерновозы пулеметами, броней и обеспечить их военным сопровождением, чтобы защитить экспорт зерна от украинских ударов.

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