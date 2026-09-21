Дрони літатимуть на 30% глибше у тил: що змінить нова ємна батарея для БПЛА

Батарея, яка додає третину життя в повітрі

Компанія зі Львова Pawell Battery першою в Україні отримала доступ до батареї з найвищою щільністю енергії в країні. Донедавна українські дрони літали на елементах щільністю 400 Вт·год/кг - це була стеля масового виробництва. Нові елементи видають 550 Вт·год/кг.

"Дрони літатимуть на третину довше і відповідно на 30% глибше в тил ворога. Апарат не стає важчим - він просто довше тримається в повітрі", - зазначає співзасновник компанії Павло Єсип.

Це не батарея під конкретний дрон, а "цеглинка" для будь-якої платформи - від розвідника до ударного апарата.

Технологія, яку мали лічені компанії США

Звичайні літій-іонні елементи дають 200–300 Вт·год/кг, спеціалізовані оборонні рішення - 400–450 Вт·год/кг. У діапазоні понад 500 Вт·год/кг у світі працюють буквально кілька компаній - переважно американські Amprius і Sion Power.

"Рівень 550 Вт·год/кг ставить нас в одну лігу з провідними світовими розробниками цього сегменту. Йдеться про можливість мати таку технологію всередині країни — без залежності від зовнішніх постачальників", - зазначають розробники.

Як зазначають у компанії, за відкритими джерелами, у РФ подібної розробки немає - там роблять ставку на обсяг, наростивши закупівлі літієвої сировини в Китаю та Південної Кореї.

Що зміниться для операторів дронів: дрон літатиме на 30% глибше і повертається назад, дрони-ретранслятори довше залишатимуться на позиції.

Третина додаткової автономності знімає для оператора постійний вибір між глибшою розвідкою і гарантованим поверненням апарата.

Чому чистий літій замінює графіт

Нова технологія замінює рідкий електроліт і сепаратор одним тонким твердим шаром, вивільняючи вагу й простір.

"Твердий електроліт відкриває шлях до чистого літію замість графіту: графіт лише "тримає" літій і сам енергії не зберігає. Раніше літій-метал не використовували через ризик проростання "голками" крізь батарею - твердий електроліт цей ріст блокує", - пояснюють у компанії.

Саме ця комбінація дає стрибок з 400 до 550 Вт·год/кг.

Батарея зараз проходить внутрішні лабораторні дослідження - перевірку стійкості під навантаженням, температурними режимами і циклами заряду-розряду. Першу хвилю тестувань із підрозділами команда очікує до кінця 2027 року, після чого підуть полігонні та льотні випробування.