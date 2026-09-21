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Дрони літатимуть на 30% глибше у тил: що змінить нова ємна батарея для БПЛА

13:38 21.09.2026 Пн
3 хв
aimg Лев Шевченко
Дрони літатимуть на 30% глибше у тил: що змінить нова ємна батарея для БПЛА Фото: нова батарея (Pawell Battery)
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Львівська компанія Pawell Battery першою в Україні отримала доступ до батареї з рекордною для країни щільністю енергії - 550 Вт·год/кг. Це додає дронам до 30% часу в повітрі й дозволяє залітати настільки ж глибше в тил ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Pawell Battery.

Батарея, яка додає третину життя в повітрі

Компанія зі Львова Pawell Battery першою в Україні отримала доступ до батареї з найвищою щільністю енергії в країні. Донедавна українські дрони літали на елементах щільністю 400 Вт·год/кг - це була стеля масового виробництва. Нові елементи видають 550 Вт·год/кг.

"Дрони літатимуть на третину довше і відповідно на 30% глибше в тил ворога. Апарат не стає важчим - він просто довше тримається в повітрі", - зазначає співзасновник компанії Павло Єсип.

Це не батарея під конкретний дрон, а "цеглинка" для будь-якої платформи - від розвідника до ударного апарата.

Технологія, яку мали лічені компанії США

Звичайні літій-іонні елементи дають 200–300 Вт·год/кг, спеціалізовані оборонні рішення - 400–450 Вт·год/кг. У діапазоні понад 500 Вт·год/кг у світі працюють буквально кілька компаній - переважно американські Amprius і Sion Power.

"Рівень 550 Вт·год/кг ставить нас в одну лігу з провідними світовими розробниками цього сегменту. Йдеться про можливість мати таку технологію всередині країни — без залежності від зовнішніх постачальників", - зазначають розробники.

Як зазначають у компанії, за відкритими джерелами, у РФ подібної розробки немає - там роблять ставку на обсяг, наростивши закупівлі літієвої сировини в Китаю та Південної Кореї.

Що зміниться для операторів дронів: дрон літатиме на 30% глибше і повертається назад, дрони-ретранслятори довше залишатимуться на позиції.

Третина додаткової автономності знімає для оператора постійний вибір між глибшою розвідкою і гарантованим поверненням апарата.

Чому чистий літій замінює графіт

Нова технологія замінює рідкий електроліт і сепаратор одним тонким твердим шаром, вивільняючи вагу й простір.

"Твердий електроліт відкриває шлях до чистого літію замість графіту: графіт лише "тримає" літій і сам енергії не зберігає. Раніше літій-метал не використовували через ризик проростання "голками" крізь батарею - твердий електроліт цей ріст блокує", - пояснюють у компанії.

Саме ця комбінація дає стрибок з 400 до 550 Вт·год/кг.

Батарея зараз проходить внутрішні лабораторні дослідження - перевірку стійкості під навантаженням, температурними режимами і циклами заряду-розряду. Першу хвилю тестувань із підрозділами команда очікує до кінця 2027 року, після чого підуть полігонні та льотні випробування.

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Кремль готує різке нарощування виробництва вуглецевого волокна для дронів-камікадзе на заводі "Алабуга-Волокно" в Татарстані - це дозволить випускати на 78% більше «Гераней» щороку, тобто додаткові 28 тисяч ударних безпілотників на рік до 2029-го. У межах національного проєкту Москва планує вийти на 130 тисяч дронів до 2030 року й до 350 тисяч - до 2035-го.

Раніше ГУР МОУ вже показало, з яких іноземних компонентів росіяни збирають "Гераней" в Алабузі, а також оприлюднило дані про підприємства концерну "Ростех", третина з яких досі не під санкціями, попри те що їхня продукція йде на РЕБ, електродвигуни й навігацію для БПЛА.

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