Дрони літатимуть на 30% глибше у тил: що змінить нова ємна батарея для БПЛА
Львівська компанія Pawell Battery першою в Україні отримала доступ до батареї з рекордною для країни щільністю енергії - 550 Вт·год/кг. Це додає дронам до 30% часу в повітрі й дозволяє залітати настільки ж глибше в тил ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Pawell Battery.
Батарея, яка додає третину життя в повітрі
Компанія зі Львова Pawell Battery першою в Україні отримала доступ до батареї з найвищою щільністю енергії в країні. Донедавна українські дрони літали на елементах щільністю 400 Вт·год/кг - це була стеля масового виробництва. Нові елементи видають 550 Вт·год/кг.
"Дрони літатимуть на третину довше і відповідно на 30% глибше в тил ворога. Апарат не стає важчим - він просто довше тримається в повітрі", - зазначає співзасновник компанії Павло Єсип.
Це не батарея під конкретний дрон, а "цеглинка" для будь-якої платформи - від розвідника до ударного апарата.
Технологія, яку мали лічені компанії США
Звичайні літій-іонні елементи дають 200–300 Вт·год/кг, спеціалізовані оборонні рішення - 400–450 Вт·год/кг. У діапазоні понад 500 Вт·год/кг у світі працюють буквально кілька компаній - переважно американські Amprius і Sion Power.
"Рівень 550 Вт·год/кг ставить нас в одну лігу з провідними світовими розробниками цього сегменту. Йдеться про можливість мати таку технологію всередині країни — без залежності від зовнішніх постачальників", - зазначають розробники.
Як зазначають у компанії, за відкритими джерелами, у РФ подібної розробки немає - там роблять ставку на обсяг, наростивши закупівлі літієвої сировини в Китаю та Південної Кореї.
Що зміниться для операторів дронів: дрон літатиме на 30% глибше і повертається назад, дрони-ретранслятори довше залишатимуться на позиції.
Третина додаткової автономності знімає для оператора постійний вибір між глибшою розвідкою і гарантованим поверненням апарата.
Чому чистий літій замінює графіт
Нова технологія замінює рідкий електроліт і сепаратор одним тонким твердим шаром, вивільняючи вагу й простір.
"Твердий електроліт відкриває шлях до чистого літію замість графіту: графіт лише "тримає" літій і сам енергії не зберігає. Раніше літій-метал не використовували через ризик проростання "голками" крізь батарею - твердий електроліт цей ріст блокує", - пояснюють у компанії.
Саме ця комбінація дає стрибок з 400 до 550 Вт·год/кг.
Батарея зараз проходить внутрішні лабораторні дослідження - перевірку стійкості під навантаженням, температурними режимами і циклами заряду-розряду. Першу хвилю тестувань із підрозділами команда очікує до кінця 2027 року, після чого підуть полігонні та льотні випробування.
Кремль готує різке нарощування виробництва вуглецевого волокна для дронів-камікадзе на заводі "Алабуга-Волокно" в Татарстані - це дозволить випускати на 78% більше «Гераней» щороку, тобто додаткові 28 тисяч ударних безпілотників на рік до 2029-го. У межах національного проєкту Москва планує вийти на 130 тисяч дронів до 2030 року й до 350 тисяч - до 2035-го.
Раніше ГУР МОУ вже показало, з яких іноземних компонентів росіяни збирають "Гераней" в Алабузі, а також оприлюднило дані про підприємства концерну "Ростех", третина з яких досі не під санкціями, попри те що їхня продукція йде на РЕБ, електродвигуни й навігацію для БПЛА.