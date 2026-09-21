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Дроны будут летать на 30% глубже в тыл: что изменит новая емкая батарея для БПЛА

13:38 21.09.2026 Пн
3 мин
aimg Лев Шевченко
Дроны будут летать на 30% глубже в тыл: что изменит новая емкая батарея для БПЛА Фото: новая батарея (Pawell Battery)
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Львовская компания Pawell Battery первой в Украине получила доступ к батарее с рекордной для страны плотностью энергии - 550 Вт·ч/кг. Это добавляет дронам до 30% времени в воздухе и позволяет залетать столь же глубже в тыл врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Pawell Battery.

Батарея, прибавляющая треть жизни в воздухе

Компания из Львова Pawell Battery первой в Украине получила доступ к батарее с высокой плотностью энергии в стране. До недавнего времени украинские дроны летали на элементах плотностью 400 Вт·ч/кг - это был потолок массового производства. Новые элементы выдают 550 Втч/кг.

"Дроны будут летать на треть дольше и соответственно на 30% глубже в тыл врага. Аппарат не становится тяжелее - он просто дольше держится в воздухе", - отмечает соучредитель компании Павел Есип.

Это не батарея под конкретный дрон, а "кирпичик" для любой платформы - от разведчика до ударного аппарата.

Технология, которую имели считанные компании США

Обычные литий-ионные элементы дают 200-300 Втч/кг, специализированные оборонные решения - 400-450 Втч/кг. В диапазоне более 500 Втч/кг в мире работают буквально несколько компаний - преимущественно американские Amprius и Sion Power.

"Уровень 550 Втч/кг ставит нас в одну лигу с ведущими мировыми разработчиками этого сегмента. Речь идет о возможности иметь такую технологию внутри страны - без зависимости от внешних поставщиков", - отмечают разработчики.

Как отмечают в компании, по открытым источникам, в РФ подобной разработки нет - там делают ставку на объем, нарастив закупки литиевого сырья у Китая и Южной Кореи.

Что изменится для операторов дронов: дрон будет летать на 30% глубже и возвращается назад, дроны-ретрансляторы будут дольше оставаться на позиции.

Треть дополнительной автономности снимает для оператора постоянный выбор между более глубокой разведкой и гарантированным возвратом аппарата.

Почему чистый литий заменяет графит

Новая технология заменяет жидкий электролит и сепаратор одним тонким жестким слоем, высвобождая вес и пространство.

"Твердый электролит открывает путь к чистому литию вместо графита: графит только "держит" литий и сам энергии не сохраняет. Ранее литий-металл не использовали из-за риска прорастания "иглами" сквозь батарею - твердый электролит этот рост блокирует", - объясняют в компании.

Именно эта комбинация дает скачок с 400 до 550 Вт·ч/кг.

Батарея сейчас проходит внутренние лабораторные исследования – проверку устойчивости под нагрузкой, температурными режимами и циклами заряда-разряда. Первую волну тестирования с подразделениями команда ожидает до конца 2027 года, после чего последуют полигонные и летные испытания.

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Кремль готовит резкое наращивание производства углеродного волокна для дронов-камикадзе на заводе "Алабуга-Волокно" в Татарстане - это позволит выпускать на 78% больше "Гераней" ежегодно, то есть дополнительные 28 тысяч ударных беспилотников в год до 2029-го. В рамках национального проекта Москва планирует выйти на 130 тысяч дронов к 2030 году и до 350 тысяч - к 2035-му.

Ранее ГУР МОУ уже показало, из каких иностранных компонентов россияне собирают "Герани" в Алабуге, а также обнародовало данные о предприятиях концерна "Ростех", треть из которых до сих пор не под санкциями, несмотря на то, что их продукция идет на РЭБ, электродвигатели и навигацию для БПЛА.

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