Дрони летіли з восьми напрямків, є "прильоти": як ППО відбила нічну атаку РФ

Скільки дронів випустила Росія

У ніч на 21 вересня, з 18:00 20 вересня, ворог атакував Україну 172 ударними безпілотниками типу "Shahed" та "Гербера". З них 64 дрони були реактивними.

Крім того, росіяни застосували дрони-імітатори "Пародія", а також ракети "Бандероль" і "Дань-Т".

Цілі летіли одразу з кількох напрямків:

Бєлгород;

Шаталово;

Орел;

Курськ;

Приморсько-Ахтарськ;

Міллерово (Росія);

тимчасово окупований Донецьк;

Гвардійське на тимчасово окупованому півострові Крим.

Що збили та де є влучання

Станом на 08:00 21 вересня протиповітряна оборона збила або подавила 147 ворожих безпілотників - "Shahed", "Гербера" та дронів інших типів. Ще одну ракету "Бандероль"/"Дань-Т" також знешкодили.

Утім, без наслідків не обійшлося. Українські військові зафіксували влучання ворожих засобів повітряного нападу на 14 локаціях. Ще на 4 локаціях впали уламки збитих цілей.

Станом на ранок 21 вересня в повітряному просторі України все ще перебували ворожі безпілотники. .