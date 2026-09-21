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Дрони летіли з восьми напрямків, є "прильоти": як ППО відбила нічну атаку РФ

08:33 21.09.2026 Пн
2 хв
aimg Олена Чупровська
Фото: Росія випустила 172 ударні дрони під час нічної атаки РФ (Getty Images)

Росія вкотре вдарила по Україні одразу з восьми напрямків - ударні дрони летіли всю ніч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили Збройних сил України.

Скільки дронів випустила Росія

У ніч на 21 вересня, з 18:00 20 вересня, ворог атакував Україну 172 ударними безпілотниками типу "Shahed" та "Гербера". З них 64 дрони були реактивними.

Крім того, росіяни застосували дрони-імітатори "Пародія", а також ракети "Бандероль" і "Дань-Т".

Цілі летіли одразу з кількох напрямків:

  • Бєлгород;
  • Шаталово;
  • Орел;
  • Курськ;
  • Приморсько-Ахтарськ;
  • Міллерово (Росія);
  • тимчасово окупований Донецьк;
  • Гвардійське на тимчасово окупованому півострові Крим.

Що збили та де є влучання

Станом на 08:00 21 вересня протиповітряна оборона збила або подавила 147 ворожих безпілотників - "Shahed", "Гербера" та дронів інших типів. Ще одну ракету "Бандероль"/"Дань-Т" також знешкодили.

Утім, без наслідків не обійшлося. Українські військові зафіксували влучання ворожих засобів повітряного нападу на 14 локаціях. Ще на 4 локаціях впали уламки збитих цілей.

Станом на ранок 21 вересня в повітряному просторі України все ще перебували ворожі безпілотники. .

Цієї ж ночі росіяни завдали удару і по Запоріжжю. Там пошкоджено дві багатоповерхівки, торговельний центр, освітній заклад та корпус вишу, постраждали п'ять людей.

Нагадаємо, ввечері 20 вересня російські дрони також атакували житловий будинок у Сумах. Унаслідок удару загинула жінка, а її 41-річний чоловік дістав поранення

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ППОПовітряні сили України