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Дроны летели с восьми направлений, есть "прилеты": как ПВО отразила ночную атаку РФ

08:33 21.09.2026 Пн
2 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: Россия выпустила 172 ударных дрона во время ночной атаки РФ (Getty Images)

Россия в очередной раз ударила по Украине сразу из восьми направлений - ударные дроны летели всю ночь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

Сколько дронов выпустила Россия

В ночь на 21 сентября, с 18:00 20 сентября, враг атаковал Украину 172 ударными беспилотниками типа Shahed и Гербера. Из них 64 дрона были реактивными.

Кроме того, россияне применили дроны-имитаторы "Пародия", а также ракеты "Бандероль" и "Дань-Т".

Цели летели сразу по нескольким направлениям:

  • Белгород;
  • Шаталово;
  • Орел;
  • Курск;
  • Приморско-Ахтарск;
  • Миллерово (Россия);
  • временно оккупированный Донецк;
  • Гвардейское на временно оккупированном полуострове Крым.

Что сбили и где попадание

По состоянию на 08:00 21 сентября противовоздушная оборона сбила или подавила 147 вражеских беспилотников - "Shahed", "Гербера" и дронов других типов. Еще одну ракету "Бандероль"/"Дань-Т" также обезвредили.

Впрочем, без последствий не обошлось. Украинские военные зафиксировали попадание вражеских средств воздушного нападения на 14 локациях. Еще на 4 локациях рухнули обломки сбитых целей.

На утро 21 сентября в воздушном пространстве Украины все еще находились вражеские беспилотники. .

Этой же ночью россияне нанесли удар и по Запорожью. Там повреждены две многоэтажки, торговый центр, образовательное учреждение и корпус вуза, пострадали пять человек.

Напомним, вечером 20 сентября российские дроны также атаковали жилой дом в Сумах. В результате удара погибла женщина, а ее 41-летний мужчина получил ранение

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