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Російські дрони атакували житловий будинок у Сумах, є загибла та поранений

22:35 20.09.2026 Нд
1 хв
aimg Сергій Козачук
Російські дрони атакували житловий будинок у Сумах, є загибла та поранений Фото: дрони РФ атакували житловий будинок у Сумах (facebook.com_DSNSPOLTAVA)
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У Сумах увечері 20 вересня російські війська атакували цивільну інфраструктуру двома ударними безпілотниками. Ворожі дрони впали поблизу багатоквартирного житлового будинку.

Про це заявив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Загиблі та поранені

Унаслідок ворожого удару загинула цивільна жінка.

Також поранення отримав її 41-річний чоловік. Медики діагностували в нього численні уламкові пошкодження, чоловіка транспортували до лікарні для надання необхідної допомоги.

Вибуховою хвилею та уламками було пошкоджено житловий багатоквартирний будинок та 5 припаркованих поруч автомобілів.

Обстріли Сумщини

Нагадаємо, останніми днями російські війська активізували удари по Сумській області.

Зокрема, увечері 18 вересня авіабомби РФ влучили в багатоповерхівку в Сумах. Унаслідок цього обстрілу загинули двоє працівників міської ради.

Окрім цього, окупанти застосовують безпілотники для ударів по цивільному транспорту в регіоні.

Так, 19 вересня у Шосткинському районі ворожий FPV-дрон влучив в автомобіль. Внаслідок атаки загинули четверо цивільних людей.

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