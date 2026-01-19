Дроны летели с шести направлений: как Украина отразила ночной удар

В ночь на 19 января армия оккупанта атаковала Украину 145 ударными дронами с шести направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей, однако зафиксировано 13 попаданий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По данным военных, атака началась в 18:00 18 января. Противник применил 145 ударных БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и беспилотники других типов, из которых около 90 составляли "шахеды".

Пуски осуществлялись с шести направлений - Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), Чауда (ВОТ АР Крым) и Донецк (ВОТ Украины).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 126 вражеских "Шахедов "Генрбер" и дронов других типов.

Зафиксировано попадание 13 ударных БпЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на пяти локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - предупредили в Воздушных силах.