Дроны летели с шести направлений: как Украина отразила ночной удар

Понедельник 19 января 2026 09:00
Иллюстративное фото: Украину ночью снова атаковали вражеские дроны (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В ночь на 19 января армия оккупанта атаковала Украину 145 ударными дронами с шести направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей, однако зафиксировано 13 попаданий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По данным военных, атака началась в 18:00 18 января. Противник применил 145 ударных БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и беспилотники других типов, из которых около 90 составляли "шахеды".

Пуски осуществлялись с шести направлений - Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), Чауда (ВОТ АР Крым) и Донецк (ВОТ Украины).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 126 вражеских "Шахедов "Генрбер" и дронов других типов.

Зафиксировано попадание 13 ударных БпЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на пяти локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - предупредили в Воздушных силах.

Обстрелы Украины

Напомним, сегодня ночью оккупанты атаковали Одессу. В городе есть значительные разрушения.

В частности, беспилотник попал в многоэтажный жилой дом. Повреждены две квартиры, фасад здания, остекление, частный транспорт, припаркованный рядом.

Кроме того, зафиксированы повреждения на территории объекта критической инфраструктуры. Один человек пострадал.

Также сообщалось об атаке россиян на Днепр и Запорожье. Мониторинговые каналы информировали о мощных взрывах, однако официальной информации от местных властей о последствиях пока нет.

Около 2 часов ночи воздушную тревогу объявили и в Киеве. Жителей призвали немедленно пройти в ближайшие укрытия, при этом детали по ситуации пока не сообщались.

