Дрони летіли з шести напрямків, є влучання: у Повітряних силах розкрили деталі атаки

Ілюстративне фото: сили ППО збили 135 дронів (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

У ніч 12 січня російські окупанти атакували Україну 156 дронами з шести напрямків. Сили ППО знищили більшість ворожих безпілотників, проте зафіксовано 16 влучань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Подробиці атаки

За даними військових, з 18:00 11 січня ворог атакував Україну 156 ударними безпілотниками типу "Шахед", "Гербера" та інших типів. Близько 110 із них були саме "Шахеди".

Запуски здійснювалися з напрямків: Міллєрово, Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Чауда - ТОТ АР Крим.

Робота ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 135 ворожих БпЛА типу "Шахед" "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та центрі країни.

Водночас зафіксовано влучання 16 ударних безпілотників на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях"

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих безпілотників", - застерегли у Повітряних силах.

Атака РФ 12 січня

Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни вчергове вгатили по Одесі, внаслідок обстрілу пошкоджено обʼєкт інфраструктури та житлові будинки.

У частині одного з районів тимчасово відсутнє електропостачання - фахівці працюють над відновленням.

Також під атакою російських безпілотників перебувала й столиця. За даними місцевої влади, у Солом'янському районі Києва зафіксовано влучання в нежитлову будівлю та падіння уламків біля житлового будинку.

Вже вранці російські війська завдали чергових ударів по об’єктах залізничної інфраструктури України.

