Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Дроны летели с шести направлений, есть попадания: в Воздушных силах раскрыли детали атаки

Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 135 дронов (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В ночь 12 января российские оккупанты атаковали Украину 156 дронами с шести направлений. Силы ПВО уничтожили большинство вражеских беспилотников, однако зафиксировано 16 попаданий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Подробности атаки

По данным военных, с 18:00 11 января враг атаковал Украину 156 ударными беспилотниками типа "Шахед", "Гербера" и других типов. Около 110 из них были именно "Шахеды".

Запуски осуществлялись с направлений: Миллерово, Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда - ВОТ АР Крым.

Работа ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 135 вражеских БПЛА типа "Шахед" "Гербера" и дронов других типов на севере, юге, востоке и центре страны.

В то же время зафиксировано попадание 16 ударных беспилотников на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях"

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских беспилотников", - предостерегли в Воздушных силах.

 

Атака РФ 12 января

Напомним, сегодня ночью россияне в очередной раз ударили по Одессе, в результате обстрела повреждены объект инфраструктуры и жилые дома.

В части одного из районов временно отсутствует электроснабжение - специалисты работают над восстановлением.

Также под атакой российских беспилотников находилась и столица. По данным местных властей, в Соломенском районе Киева зафиксировано попадание в нежилое здание и падение обломков возле жилого дома.

Уже утром российские войска нанесли очередные удары по объектам железнодорожной инфраструктуры Украины.

