Дрони летіли з шести напрямків, є влучання: у Повітряних силах розкрили деталі атаки
У ніч 12 січня російські окупанти атакували Україну 156 дронами з шести напрямків. Сили ППО знищили більшість ворожих безпілотників, проте зафіксовано 16 влучань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Подробиці атаки
За даними військових, з 18:00 11 січня ворог атакував Україну 156 ударними безпілотниками типу "Шахед", "Гербера" та інших типів. Близько 110 із них були саме "Шахеди".
Запуски здійснювалися з напрямків: Міллєрово, Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Чауда - ТОТ АР Крим.
Робота ППО
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 135 ворожих БпЛА типу "Шахед" "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та центрі країни.
Водночас зафіксовано влучання 16 ударних безпілотників на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях"
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих безпілотників", - застерегли у Повітряних силах.
Атака РФ 12 січня
Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни вчергове вгатили по Одесі, внаслідок обстрілу пошкоджено обʼєкт інфраструктури та житлові будинки.
У частині одного з районів тимчасово відсутнє електропостачання - фахівці працюють над відновленням.
Також під атакою російських безпілотників перебувала й столиця. За даними місцевої влади, у Солом'янському районі Києва зафіксовано влучання в нежитлову будівлю та падіння уламків біля житлового будинку.
Вже вранці російські війська завдали чергових ударів по об’єктах залізничної інфраструктури України.