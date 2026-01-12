ua en ru
Пн, 12 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Дроны летели с шести направлений, есть попадания: в Воздушных силах раскрыли детали атаки

Понедельник 12 января 2026 09:18
UA EN RU
Дроны летели с шести направлений, есть попадания: в Воздушных силах раскрыли детали атаки Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 135 дронов (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В ночь 12 января российские оккупанты атаковали Украину 156 дронами с шести направлений. Силы ПВО уничтожили большинство вражеских беспилотников, однако зафиксировано 16 попаданий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Подробности атаки

По данным военных, с 18:00 11 января враг атаковал Украину 156 ударными беспилотниками типа "Шахед", "Гербера" и других типов. Около 110 из них были именно "Шахеды".

Запуски осуществлялись с направлений: Миллерово, Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда - ВОТ АР Крым.

Работа ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 135 вражеских БПЛА типа "Шахед" "Гербера" и дронов других типов на севере, юге, востоке и центре страны.

В то же время зафиксировано попадание 16 ударных беспилотников на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях"

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских беспилотников", - предостерегли в Воздушных силах.

Дроны летели с шести направлений, есть попадания: в Воздушных силах раскрыли детали атаки

Атака РФ 12 января

Напомним, сегодня ночью россияне в очередной раз ударили по Одессе, в результате обстрела повреждены объект инфраструктуры и жилые дома.

В части одного из районов временно отсутствует электроснабжение - специалисты работают над восстановлением.

Также под атакой российских беспилотников находилась и столица. По данным местных властей, в Соломенском районе Киева зафиксировано попадание в нежилое здание и падение обломков возле жилого дома.

Уже утром российские войска нанесли очередные удары по объектам железнодорожной инфраструктуры Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Воздушные силы Украины Дрони
Новости
Россия наступает в Запорожской области: какой план Москвы в 2026 году
Россия наступает в Запорожской области: какой план Москвы в 2026 году
Аналитика
Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году