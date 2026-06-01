Дрони летіли з шести напрямків, є "прильоти": як відпрацювала ППО по цілях РФ
У ніч на 1 червня Росія запустила 265 ударних безпілотників з кількох напрямків одночасно, але українська ППО встигла відпрацювати по більшості цілей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Повітряних сил України.
Звідки летіли дрони
Атака тривала з 18:00 31 травня. Росія застосувала безпілотники типів Shahed, "Гербера", "Італмас", а також дрони-імітатори "Пародія".
Удари завдавали з шести напрямків:
- Брянськ;
- Курськ;
- Міллєрово;
- Орел;
- Приморсько-Ахтарськ (РФ);
- Гвардійське (тимчасово окупований Крим).
Скільки збили
Станом на 08:00 ранку ППО знищила або подавила 228 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.
27 ударних дронів все ж досягли цілей - зафіксовано влучання на 18 локаціях. Ще на 12 локаціях впали уламки збитих безпілотників.
Атака триває - ворожі безпілотники ще є у повітряному просторі України.
Нагадаємо, наприкінці травня Україна отримала нову пускову установку зенітно-ракетного комплексу IRIS-T від Німеччини. Президент України Володимир Зеленський подякував Берліну, але наголосив, що країні критично бракує ракет до систем ППО.
Як повідомляло РБК-Україна, речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат заявив про гострий дефіцит боєприпасів до Patriot, NASAMS та IRIS-T. За його словами, пускові установки в підрозділах напівпорожні, а переговорники змушені випрошувати буквально по кілька ракет за раз.