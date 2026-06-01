Дрони летіли з шести напрямків, є "прильоти": як відпрацювала ППО по цілях РФ

Фото: скільки дронів змогли збити сили ППО за ніч (facebook.com_DSNS.GOV.UA)

У ніч на 1 червня Росія запустила 265 ударних безпілотників з кількох напрямків одночасно, але українська ППО встигла відпрацювати по більшості цілей.

Звідки летіли дрони Атака тривала з 18:00 31 травня. Росія застосувала безпілотники типів Shahed, "Гербера", "Італмас", а також дрони-імітатори "Пародія". Удари завдавали з шести напрямків: Брянськ;

Курськ;

Міллєрово;

Орел;

Приморсько-Ахтарськ (РФ);

Гвардійське (тимчасово окупований Крим). Фото: як відпрацювала ППО по цілях РФ (t.me/kpszsu) Скільки збили Станом на 08:00 ранку ППО знищила або подавила 228 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни. 27 ударних дронів все ж досягли цілей - зафіксовано влучання на 18 локаціях. Ще на 12 локаціях впали уламки збитих безпілотників. Атака триває - ворожі безпілотники ще є у повітряному просторі України.