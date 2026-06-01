ua en ru
Пн, 01 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Дрони летіли з шести напрямків, є "прильоти": як відпрацювала ППО по цілях РФ

09:15 01.06.2026 Пн
2 хв
Атака триває і вранці
aimg Олена Чупровська
Дрони летіли з шести напрямків, є "прильоти": як відпрацювала ППО по цілях РФ Фото: скільки дронів змогли збити сили ППО за ніч (facebook.com_DSNS.GOV.UA)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

У ніч на 1 червня Росія запустила 265 ударних безпілотників з кількох напрямків одночасно, але українська ППО встигла відпрацювати по більшості цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Повітряних сил України.

Читайте також: Не лише наступ на Донбасі: джерела РБК-Україна назвали можливі плани Путіна

Звідки летіли дрони

Атака тривала з 18:00 31 травня. Росія застосувала безпілотники типів Shahed, "Гербера", "Італмас", а також дрони-імітатори "Пародія".

Удари завдавали з шести напрямків:

  • Брянськ;
  • Курськ;
  • Міллєрово;
  • Орел;
  • Приморсько-Ахтарськ (РФ);
  • Гвардійське (тимчасово окупований Крим).

Дрони летіли з шести напрямків, є &quot;прильоти&quot;: як відпрацювала ППО по цілях РФФото: як відпрацювала ППО по цілях РФ (t.me/kpszsu)

Скільки збили

Станом на 08:00 ранку ППО знищила або подавила 228 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

27 ударних дронів все ж досягли цілей - зафіксовано влучання на 18 локаціях. Ще на 12 локаціях впали уламки збитих безпілотників.

Атака триває - ворожі безпілотники ще є у повітряному просторі України.

Нагадаємо, наприкінці травня Україна отримала нову пускову установку зенітно-ракетного комплексу IRIS-T від Німеччини. Президент України Володимир Зеленський подякував Берліну, але наголосив, що країні критично бракує ракет до систем ППО.

Як повідомляло РБК-Україна, речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат заявив про гострий дефіцит боєприпасів до Patriot, NASAMS та IRIS-T. За його словами, пускові установки в підрозділах напівпорожні, а переговорники змушені випрошувати буквально по кілька ракет за раз.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Україна ППО Війна в Україні Атака дронів
Новини
Не лише наступ на Донбасі: джерела РБК-Україна назвали можливі плани Путіна
Не лише наступ на Донбасі: джерела РБК-Україна назвали можливі плани Путіна
Аналітика
Шанс на мир? Чому Росія буксує на фронті і чи дійсно Путін готовий до зупинки війни
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Шанс на мир? Чому Росія буксує на фронті і чи дійсно Путін готовий до зупинки війни