Дроны летели с шести направлений, есть "прилеты": как отработала ПВО по целям РФ

09:15 01.06.2026 Пн
Атака продолжается и утром
aimg Елена Чупровская
Дроны летели с шести направлений, есть "прилеты": как отработала ПВО по целям РФ Фото: сколько дронов смогли сбить силы ПВО за ночь (facebook.com_DSNS.GOV.UA)
В ночь на 1 июня Россия запустила 265 ударных беспилотников с нескольких направлений одновременно, но украинская ПВО успела отработать по большинству целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Воздушных сил Украины.

Откуда летели дроны

Атака продолжалась с 18:00 31 мая. Россия применила беспилотники типов Shahed, "Гербера", "Италмас", а также дроны-имитаторы "Пародия".

Удары наносили с шести направлений:

  • Брянск;
  • Курск;
  • Миллерово;
  • Орел;
  • Приморско-Ахтарск (РФ);
  • Гвардейское (временно оккупированный Крым).

Фото: как отработала ПВО по целям РФ (t.me/kpszsu)

Сколько сбили

По состоянию на 08:00 утра ПВО уничтожила или подавила 228 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

27 ударных дронов все же достигли целей - зафиксировано попадание на 18 локациях. Еще на 12 локациях упали обломки сбитых беспилотников.

Атака продолжается - вражеские беспилотники еще есть в воздушном пространстве Украины.

Напомним, в конце мая Украина получила новую пусковую установку зенитно-ракетного комплекса IRIS-T от Германии. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Берлин, но подчеркнул, что стране критически не хватает ракет к системам ПВО.

Как сообщало РБК-Украина, спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат заявил об остром дефиците боеприпасов к Patriot, NASAMS и IRIS-T. По его словам, пусковые установки в подразделениях полупустые, а переговорщики вынуждены выпрашивать буквально по несколько ракет за раз.

