Дроны летели с шести направлений, есть "прилеты": как отработала ПВО по целям РФ
В ночь на 1 июня Россия запустила 265 ударных беспилотников с нескольких направлений одновременно, но украинская ПВО успела отработать по большинству целей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Воздушных сил Украины.
Откуда летели дроны
Атака продолжалась с 18:00 31 мая. Россия применила беспилотники типов Shahed, "Гербера", "Италмас", а также дроны-имитаторы "Пародия".
Удары наносили с шести направлений:
- Брянск;
- Курск;
- Миллерово;
- Орел;
- Приморско-Ахтарск (РФ);
- Гвардейское (временно оккупированный Крым).
Сколько сбили
По состоянию на 08:00 утра ПВО уничтожила или подавила 228 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.
27 ударных дронов все же достигли целей - зафиксировано попадание на 18 локациях. Еще на 12 локациях упали обломки сбитых беспилотников.
Атака продолжается - вражеские беспилотники еще есть в воздушном пространстве Украины.
Напомним, в конце мая Украина получила новую пусковую установку зенитно-ракетного комплекса IRIS-T от Германии. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Берлин, но подчеркнул, что стране критически не хватает ракет к системам ПВО.
Как сообщало РБК-Украина, спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат заявил об остром дефиците боеприпасов к Patriot, NASAMS и IRIS-T. По его словам, пусковые установки в подразделениях полупустые, а переговорщики вынуждены выпрашивать буквально по несколько ракет за раз.