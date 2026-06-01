Дроны летели с шести направлений, есть "прилеты": как отработала ПВО по целям РФ

В ночь на 1 июня Россия запустила 265 ударных беспилотников с нескольких направлений одновременно, но украинская ПВО успела отработать по большинству целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Воздушных сил Украины.

Атака продолжается - вражеские беспилотники еще есть в воздушном пространстве Украины.

27 ударных дронов все же достигли целей - зафиксировано попадание на 18 локациях. Еще на 12 локациях упали обломки сбитых беспилотников.

По состоянию на 08:00 утра ПВО уничтожила или подавила 228 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Атака продолжалась с 18:00 31 мая. Россия применила беспилотники типов Shahed, "Гербера", "Италмас", а также дроны-имитаторы "Пародия".

Напомним, в конце мая Украина получила новую пусковую установку зенитно-ракетного комплекса IRIS-T от Германии. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Берлин, но подчеркнул, что стране критически не хватает ракет к системам ПВО.

Как сообщало РБК-Украина, спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат заявил об остром дефиците боеприпасов к Patriot, NASAMS и IRIS-T. По его словам, пусковые установки в подразделениях полупустые, а переговорщики вынуждены выпрашивать буквально по несколько ракет за раз.