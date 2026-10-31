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Дрони летіли з шести напрямків, 20 прильотів: як ППО відбила нічну атаку РФ

08:44 31.10.2026 Сб
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Дрони летіли з шести напрямків, 20 прильотів: як ППО відбила нічну атаку РФ Фото: сили ППО цієї ночі збили 105 ворожих дронів (Getty Images)
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У ніч на 31 жовтня російські війська атакували Україну ударними дронами з шести напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілоників, однак є влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.

Цієї ночі росіяни атакували 134 ударними безпілотниками типу Shahed (72 із них - реактивні), "Гербера", дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Шаталово, Міллерово - РФ, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим - Гвардійське.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 105 ворожих безпілотників типу Shahed (49 із них - реактивні), "Гербера" та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.

Нагадаємо, ввечері 30 жовтня російські дрони тричі влучили в один з об'єктів критичної інфраструктури Києва. Через знеструмлення в столиці впав тиск у системі водопостачання, частина районів залишилася без води.

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