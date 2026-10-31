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Дроны летели с шести направлений, 20 прилетов: как ПВО отразила ночную атаку РФ

08:44 31.10.2026 Сб
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Дроны летели с шести направлений, 20 прилетов: как ПВО отразила ночную атаку РФ Фото: силы ПВО этой ночью сбили 105 вражеских дронов (Getty Images)
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В ночь на 31 октября российские войска атаковали Украину ударными дронами из шести направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилоников, однако есть попадания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.

Этой ночью россияне атаковали 134 ударными беспилотниками типа Shahed (72 из них - реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия" из направлений: Орел, Курск, Шаталово, Миллерово - РФ, ВОТ Донецк, ВОТ АР Крым - Гвардейское.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 105 вражеских беспилотников типа Shahed (49 из них - реактивные), "Гербера" и дронов других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 20 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 10 локациях.

Напомним, вечером 30 октября российские дроны трижды попали в один из объектов критической инфраструктуры Киева. Из-за обесточивания в столице упало давление в системе водоснабжения, часть районов осталась без воды.

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