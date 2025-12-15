Дрони летіли з семи напрямків: як ППО відпрацювала вночі по ворожим цілям

Російські війська вночі атакували Україну ударними безпілотниками різних типів. Завдяки роботі ППО левову частку ворожих цілей вдалось знищити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
"У ніч на 15 грудня противник атакував 153 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово, Шаталово РФ, а також Чауда, Гвардійське ТОТ АР Криму", - зазначили у Повітряних силах.
Повідомляється, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито, або подавлено 133 ворожі БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Також зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 10 локаціях.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - додали у Повітряних силах ЗСУ.
Раніше повідомлялось, що у ніч проти 15 грудня російські війська здійснили чергову масовану атаку на Дніпропетровську область, застосувавши "Шахеди" та реактивні системи залпового вогню.
Так, на Синельниківщині окупанти атакували Миколаївську громаду, застосувавши ударні дрони. Через вибухи виникли пожежі, зафіксовано пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури.
Також у результаті ворожого обстрілу об'єктів енергетики у Дніпропетровській області ряд потягів, зокрема й міжнародного сполучення, суттєво затримуються. Деякі приміські поїзди також курсуватимуть із затримками 3-4 години, мова про напрямок Дніпра та Кривого Рогу.