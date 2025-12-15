Дроны летели с семи направлений: как ПВО отработала ночью по вражеским целям

Российские войска ночью атаковали Украину ударными беспилотниками различных типов. Благодаря работе ПВО львиную долю вражеских целей удалось уничтожить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
"В ночь на 15 декабря противник атаковал 153 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов по направлениям: Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, Миллерово, Шаталово РФ, а также Чауда, Гвардейское ВОТ АР Крым", - отметили в Воздушных силах.
Сообщается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито, или подавлено 133 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Также зафиксировано попадание 17 ударных БпЛА на 10 локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - добавили в Воздушных силах ВСУ.
Ранее сообщалось, что в ночь на 15 декабря российские войска совершили очередную массированную атаку на Днепропетровскую область, применив "Шахеды" и реактивные системы залпового огня.
Так, на Синельниковщине оккупанты атаковали Николаевскую общину, применив ударные дроны. Из-за взрывов возникли пожары, зафиксированы повреждения объектов гражданской инфраструктуры.
Также в результате вражеского обстрела объектов энергетики в Днепропетровской области ряд поездов, в том числе и международного сообщения, существенно задерживаются. Некоторые пригородные поезда также будут курсировать с задержками 3-4 часа, речь о направлении Днепра и Кривого Рога.