Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Дроны летели с семи направлений: как ПВО отработала ночью по вражеским целям

Фото: ПВО отработала ночью по вражеским целям (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска ночью атаковали Украину ударными беспилотниками различных типов. Благодаря работе ПВО львиную долю вражеских целей удалось уничтожить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 15 декабря противник атаковал 153 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов по направлениям: Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, Миллерово, Шаталово РФ, а также Чауда, Гвардейское ВОТ АР Крым", - отметили в Воздушных силах.

Сообщается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито, или подавлено 133 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Также зафиксировано попадание 17 ударных БпЛА на 10 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - добавили в Воздушных силах ВСУ.

 

Ночная атака на Украину 15 декабря

Ранее сообщалось, что в ночь на 15 декабря российские войска совершили очередную массированную атаку на Днепропетровскую область, применив "Шахеды" и реактивные системы залпового огня.

Так, на Синельниковщине оккупанты атаковали Николаевскую общину, применив ударные дроны. Из-за взрывов возникли пожары, зафиксированы повреждения объектов гражданской инфраструктуры.

Также в результате вражеского обстрела объектов энергетики в Днепропетровской области ряд поездов, в том числе и международного сообщения, существенно задерживаются. Некоторые пригородные поезда также будут курсировать с задержками 3-4 часа, речь о направлении Днепра и Кривого Рога.

