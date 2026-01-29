Дрони летіли з різних напрямків: у Повітряних силах розповіли деталі нічної атаки РФ

Обстріли України

Нагадаємо, у ніч на 29 січня Росія вчергове атакувала низку українських міст. Зокрема, у Вільнянську Запорізької області загинули люди, зруйновані будинки та були пожежі.

Вночі під ударом дронів вчергове опинилася Одеса. За словами глави МВА Сергія Лисака, у місті пошкоджено об'єкт інфраструктури.

Росіяни спрямували дрони й на Кривий Ріг. Внаслідок ворожих ударів у місті пошкоджені одноповерхова будівля та 2 легкові автомобілі. Також є наслідки атаки у Дніпропетровській області.

У ніч на 28 січня РФ запустила по Україні одну балістику і 146 дронів різних типів. Українські сили ППО збили 130 ворожих безпілотників.

Водночас ворог атакував Київ, Одесу, Запоріжжя та Кривий Ріг. Детальніше про наслідки обстрілу - у матеріалі РБК-Україна.