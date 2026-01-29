Дроны летели с разных направлений: в Воздушных силах рассказали детали ночной атаки РФ

По данным военных, с 18:00 28 января до утра 29 января россияне атаковали 105 ударными дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов по направлениям: Брянск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, ТОТ Донецк, Гвардейское - ТОТ АР Крым. Около 70 из них - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 84 вражеских беспилотника типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны других типов на севере, юге, центре и востоке страны.

Зафиксировано попадание 18 ударных дронов на 7 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских беспилотников. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.