RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Дроны летели с разных направлений: в Воздушных силах рассказали детали ночной атаки РФ

Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 84 российских дрона (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В ночь на 29 января Россия атаковала Украину 105 ударными дронами с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить 84 вражеских беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По данным военных, с 18:00 28 января до утра 29 января россияне атаковали 105 ударными дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов по направлениям: Брянск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, ТОТ Донецк, Гвардейское - ТОТ АР Крым. Около 70 из них - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 84 вражеских беспилотника типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны других типов на севере, юге, центре и востоке страны.

Зафиксировано попадание 18 ударных дронов на 7 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских беспилотников. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.

 

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 29 января Россия в очередной раз атаковала ряд украинских городов. В частности, в Вольнянске Запорожской области погибли люди, разрушены дома и были пожары.

Ночью под ударом дронов в очередной раз оказалась Одесса. По словам главы МВА Сергея Лысака, в городе поврежден объект инфраструктуры.

Россияне направили дроны и на Кривой Рог. В результате вражеских ударов в городе повреждены одноэтажное здание и 2 легковых автомобиля. Также есть последствия атаки в Днепропетровской области.

В ночь на 28 января РФ запустила по Украине одну баллистику и 146 дронов различных типов. Украинские силы ПВО сбили 130 вражеских беспилотников.

В то же время враг атаковал Киев, Одессу, Запорожье и Кривой Рог. Подробнее о последствиях обстрелов - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВОВоздушные силы УкраиныВойна в УкраинеАтака дронов