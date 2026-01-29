Дроны летели с разных направлений: в Воздушных силах рассказали детали ночной атаки РФ

В ночь на 29 января Россия атаковала Украину 105 ударными дронами с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить 84 вражеских беспилотника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
По данным военных, с 18:00 28 января до утра 29 января россияне атаковали 105 ударными дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов по направлениям: Брянск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, ТОТ Донецк, Гвардейское - ТОТ АР Крым. Около 70 из них - "Шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 84 вражеских беспилотника типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны других типов на севере, юге, центре и востоке страны.
Зафиксировано попадание 18 ударных дронов на 7 локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских беспилотников. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.
Напомним, в ночь на 29 января Россия в очередной раз атаковала ряд украинских городов. В частности, в Вольнянске Запорожской области погибли люди, разрушены дома и были пожары.
Ночью под ударом дронов в очередной раз оказалась Одесса. По словам главы МВА Сергея Лысака, в городе поврежден объект инфраструктуры.
Россияне направили дроны и на Кривой Рог. В результате вражеских ударов в городе повреждены одноэтажное здание и 2 легковых автомобиля. Также есть последствия атаки в Днепропетровской области.
В ночь на 28 января РФ запустила по Украине одну баллистику и 146 дронов различных типов. Украинские силы ПВО сбили 130 вражеских беспилотников.
В то же время враг атаковал Киев, Одессу, Запорожье и Кривой Рог. Подробнее о последствиях обстрелов - в материале РБК-Украина.