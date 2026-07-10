Дрони летіли з різних напрямків, майже 20 прильотів: як ППО відпрацювала по цілях РФ

У ніч на 10 липня Росія атакувала Україну 137 ударними дронами з різних напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників, однак є влучання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Безпілотники типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас", баражуючі боєприпаси "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія" летіли із напрямків: Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ Донецьк.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 114 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 18 ударних дронів на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих дронів. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередии у Повітряних силах.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Україна під час атак РФ у червні знищила переважну більшість ударних дронів. Проте відсоток збиття балістичних ракет впало до 40.
Так, ППО збила 89% повітряних цілей під час масованих російських атак.
Загалом Росія випустила по Україні за місяць майже 6000 дронів і ракет. З них українські сили знищили майже 5300.
Найбільшим викликом залишаються балістичні ракети. Їхнє перехоплення потребує значної кількості ракет РАС-3 для зенітно-ракетних комплексів Patriot.