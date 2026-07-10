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Дроны летели с разных направлений, почти 20 прилетов: как ПВО отработала по целям РФ

08:23 10.07.2026 Пт
2 мин
Атака до сих пор продолжается
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 114 дронов (Getty Images)

В ночь на 10 июля Россия атаковала Украину 137 ударными дронами с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников, однако есть попадания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Беспилотники типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас", боражирующие боеприпасы "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия" летели по направлениям: Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, ТОТ Донецк.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 114 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 18 ударных дронов на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.

Работа ПВО в июне

Напомним, ранее мы сообщали, что Украина во время атак РФ в июне уничтожила подавляющее большинство ударных дронов. Однако процент сбития баллистических ракет упал до 40.

Так, ПВО сбило 89% воздушных целей во время массированных российских атак.

В общей сложности Россия выпустила по Украине за месяц почти 6000 дронов и ракет. Из них украинские силы уничтожили около 5300.

Самым большим вызовом остаются баллистические ракеты. Их перехват требует значительного количества ракет РАС-3 для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

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