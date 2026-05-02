Реформа ЗСУ Drone Deals Атака на Тернопіль Ормузька протока Війна в Україні

Дрони летіли з різних напрямків, майже 20 прильотів: як відпрацювала ППО по цілях РФ

08:30 02.05.2026 Сб
2 хв
Скільки безпілотників збила ППО?
aimg Тетяна Степанова
Ілюстративне фото: сили ППО збили 142 ворожі безпілотники (Getty Images)

У ніч на 2 травня Росія атакувала Україну 163 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тelegram Повітряних сил ЗСУ.

З 18:00 1 травня до ранку 2 травня росіяни атакували 163 ударними дронами типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Гвардійське, Чауда - ТОТ АР Крим.

Близько 100 із запущених дронів - "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 142 ворожі безпілотники типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 17 ударних дронів на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих дронів", - попередили у Повітряних силах.

Обстріли України

Нагадаємо, в ніч на 2 травня та зранку російські війська вчергове атакували низку міст України. Внаслідок ворожого обстрілу зафіксовано пошкоджені будинки, автівки і порт.

Під ударами дронів опинилися Харків, Ізмаїл, Кривий Ріг, Суми, Миколаїв та Запоріжжя.

Зокрема, під ударом дронів були Шевченківський та Холодногірський райони Харкова.

Зокрема, у Шевченківському районі "Шахед" влучив у 12-й поверх багатоквартирному житловому будинку. Через місцевий житель зазнав поранень. Однак ворожий дрон не здетонував і "це дозволило уникнути значно тяжчих наслідків".

В Ізмаїлі цієї ночі вчергове була атакована портова інфраструктура. Руйнувань практично немає.

А у Кривому Розі внаслідок ворожої атаки сталася пожежа та понівечена інфраструктура.

Більше по темі:
ППОПовітряні сили УкраїниВійна в УкраїніАтака дронів